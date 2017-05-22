Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/05/2017 13:19

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°talya'yÄ± ziyaret tarihi netleÅŸti

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°talya'ya gidecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano ile gerçekleÅŸtireceÄŸi görüÅŸmelerde ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bölgesel konularda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca ziyareti dolayÄ±sÄ±yla Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni tarafÄ±ndan kabul edilecek. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ä°talyan UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali-IAI) adlÄ± düÅŸünce kuruluÅŸuyla iÅŸ birliÄŸi halinde bir konferans vermesinin de öngörüldüÄŸü belirtildi.

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