DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°talya'yÄ± ziyaret tarihi netleÅŸti

Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°talya'ya gidecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano ile gerçekleÅŸtireceÄŸi görüÅŸmelerde ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bölgesel konularda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca ziyareti dolayÄ±sÄ±yla Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni tarafÄ±ndan kabul edilecek. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ä°talyan UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali-IAI) adlÄ± düÅŸünce kuruluÅŸuyla iÅŸ birliÄŸi halinde bir konferans vermesinin de öngörüldüÄŸü belirtildi.