CHP liderinden aÃ§lÄ±k grevindeki eÄŸitimcilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, aÃ§lÄ±k grevindeki eÄŸitimcilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ± üzerinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, açlÄ±k grevi baÅŸlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin bir mesaj paylaÅŸtÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu mesajÄ±nda, "Hükümet, kanunsuzluklara karÅŸÄ± hakkÄ±nÄ± arayan herkesi tehdit olarak gördüÄŸünü, açlÄ±k grevi yapan 2 gencimizi gözaltÄ±na alarak kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesine yer verdi.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Gülmen ve Özakça'nÄ±n görevlerine iade edilmesini istedi.