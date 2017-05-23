Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/05/2017 11:21

Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ä°ngiltere'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki dev konser salonunda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ä°ngiltere iÃ§in mesaj yayÄ±nladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için Ä°ngiltere'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.ÇavuÅŸoÄŸlu, taziye mesajÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Manchester'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yor, Ä°ngiliz hükümetine ve halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

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