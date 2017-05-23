Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/05/2017 11:34

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Ä°ngiltere halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±nadÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak, Ä°ngiltere halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, taziye mesajÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Terörün bir kez daha masum insanlarÄ±n yaÅŸam tarzÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Manchester'deki saldÄ±rÄ±yÄ± lanetliyor ve Ä°ngiliz halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

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