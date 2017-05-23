TÃ¼rkiye ve BirleÅŸik KrallÄ±k terÃ¶rizme karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelesine devam edecek

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki Arena'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°brahim KalÄ±n taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Büyükelçi Ä°brahim KalÄ±n, Manchester'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Sözcü Ä°brahim KalÄ±n, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Türkçe ve Ä°ngilizce açÄ±klamada, "Manchester'da yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye ve BirleÅŸik KrallÄ±k terörizme karÅŸÄ± ortak ve kararlÄ± mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandÄ±.