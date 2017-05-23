CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manchester'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak Ä°ngiltere'nin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Üniversitesi TÄ±p Fakültesindeki mezuniyet töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye olarak saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre 22 vatandaÅŸÄ±nÄ± kaybeden, 59 vatandaÅŸÄ± yaralanan Ä°ngiltere devletinin ve Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi Ä°ngiltere'nin de yanÄ±nda olduÄŸumuzu burada ifade etmek isterim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.ErdoÄŸan, "Türkiye, sahip olduÄŸu en büyük gücü genç ve yetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ± olan bir ülkedir. Bunun için her alanda gençlerimizin enerjisine, azmine, birikimine, gayretine ihtiyacÄ±mÄ±z var. BaÅŸarÄ±nÄ±n yolu, düzenli ve bilinçli çalÄ±ÅŸmaktan geçiyor." dedi.