MHP liderinden gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme dair flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

FETÖ ile mücadele konusunda örgütün siyasi ayaÄŸÄ±na dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, "KavurmacÄ±lar aklanÄ±yor, baklavacÄ±lar adaletten kaçÄ±rÄ±lÄ±yorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir... Åžu iÅŸe bakÄ±nÄ±z ki ortada siyasetçi yoktur. Bakan, baÅŸbakan veya cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± muhtemel kimseden bahis açÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yer yarÄ±lmÄ±ÅŸ FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ± yerin dibine geçmiÅŸtir." dedi.

ABD-Türkiye iliÅŸkileri konusunda dikkat çeken açÄ±klamalarda bulunan Bahçeli, Washington'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n 'Türk ÅŸiddeti' ifadesi kullanmasÄ±na sert tepki göstererek " Bizim geçmiÅŸimizde vahÅŸi batÄ± deÄŸil, merhamet vardÄ±r. Posta arabasÄ±nÄ±n önüne geçenler, at hÄ±rsÄ±zlar, altÄ±n hÄ±rsÄ±zlarÄ±, kÄ±zÄ±lderililerin kanÄ±na giren acÄ±masÄ±zlÄ±k deÄŸil, soylu millet ruhu vardÄ±r" diye konuÅŸtu.

Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±;

"Fenerbahçe basketbol takÄ±mÄ±nÄ± tebrik ediyor, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± devamÄ±nÄ± diliyorum."

TERÖRLE MÜCADELE

"Ülkemiz henüz belini doÄŸrultamamÄ±ÅŸ, 'oh be' diyememiÅŸtir. Hakim olan belirsizlik sisi hala daÄŸÄ±tÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±kmamÄ±z gereken engeller önümüzde durmaktadÄ±r. Terörizm bunlardan yalnÄ±zca birisidir. HaklÄ± ve meÅŸru terörle mücadele sürecine köstek olmak yerine desteÄŸimiz de bilinmektedir. Konu Türkiye'nin bekasÄ±dÄ±r. Hainlerin kökü kazÄ±nmadan, haÅŸhaÅŸilerin inleri baÅŸlarÄ±na yÄ±kÄ±lmadan ÅŸüpheniz olmasÄ±n ki aziz milletimiz huzur bulmayacaktÄ±r. FETÖ ile mücadelede Türk devleti doÄŸru bir çizgidedir. Milli bekamÄ±za kastetmeye kalkan yarasalarÄ±n tam bir temizlik ve tasviye iÅŸlemi artÄ±k vakit kaybetmeden yapÄ±lmalÄ±dÄ±r."

"FETÖ Ä°LE MÜCADELEDE HATIRLI Ä°SÄ°MLERÄ°N KORUNMASINA GEREK YOKTUR"

"Biz geleceÄŸimizi de kurtarmak ve güvenceye almak mecburiyetindeyiz. FETÖ artÄ±k yok edilmeli kaynaÄŸÄ± kurutulmalÄ±dÄ±r. AynÄ±sÄ± PKK ve diÄŸer terör örgütleri için de geçerlidir. MÄ±zrak çuvalÄ± delmiÅŸ geçmiÅŸtir, 'sabÄ±r' deseniz o da çoktan sÄ±nÄ±ra dayanmÄ±ÅŸtÄ±r. FETÖ ile mücadelede kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na, ikircikli tavÄ±rlara, hatÄ±rlÄ± isimlerin korunmasÄ±na hiç gerek ve yer yoktur. Bu doÄŸru ve ahlaki de deÄŸildir. Aksi olursa milli vicdanda çukur açÄ±lacaktÄ±r. Åžunun yakÄ±nÄ±ydÄ±, bunu damadÄ± demeden, bunlarÄ±n gözünün yaÅŸÄ±na dahi bakmamak ÅŸarttÄ±r."

"ÅžU Ä°ÅžE BAKINIZ KÄ° ORTADA SÄ°YASETÇÄ° YOKTUR"

"221 sanÄ±klÄ± çatÄ± davanÄ±n Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Sincar Cezaevi yerleÅŸkesinde görünmesi ile çok ÅŸey açÄ±ÄŸa çÄ±kacaktÄ±r. SÄ±ra sÄ±ra çÄ±kartÄ±lan hainlerin, darbe giriÅŸiminin beyin takÄ±mÄ± olduÄŸu iddia edilmiÅŸtir. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n general olmasÄ± belki de söz konusu iddialara anlam yükleyebilecektir ancak FETÖ'cülere 15 Temmuz kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n lider kadrosu demek zirve isimleri perdelemek demektir. Bu propagandaya bilmeden alet olanlara sözümüz yoktur ama bilerek, eylem ortaklarÄ±nÄ± siyasetten iÅŸ alemine kadar lider kadrosunu ikinci plana düÅŸürmek en adi ve alçak suçtur. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargÄ±lanÄ±yormuÅŸ. AklÄ±mÄ±zÄ±n yatmadÄ±ÄŸÄ± iddia ve ifadelerin netliÄŸe kavuÅŸma ihtiyacÄ± vardÄ±r. Åžu iÅŸe bakÄ±nÄ±z ki ortada siyasetçi yoktur. Bakan, baÅŸbakan veya cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± muhtemel kimseden bahis açÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yer yarÄ±lmÄ±ÅŸ FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ± yerin dibine geçmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± gözünün yaÅŸÄ±na bakmayacaÄŸÄ±z 'isterse babamÄ±n oÄŸlu olsun' görüÅŸündedir. Biz bu görüÅŸü isabetli buluyoruz. ArtÄ±k bahane tükenmiÅŸtir. Kripto damarÄ±n kesilip atÄ±lmasÄ±, kendisini emniyete almÄ±ÅŸ FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n darmadaÄŸÄ±n edilmesi milli bir seferberlik ruhu ile ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. OlaÄŸan ÅŸartlara daha ulaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸken mücadeleyi sekteye uÄŸratacak her adÄ±m Türkiye düÅŸmanlarÄ±na hizmetle aynÄ± olacaktÄ±r. KapÄ±cÄ±yÄ±, odacÄ±yÄ± onu bunu deÄŸil, 15 Temmuz'un kurgusunu yapan sözde akÄ±l ve akil hocalarÄ±nÄ± yakalayÄ±n."

"HAÄ°NE MERHAMET MAZLUMA Ä°HANETTÄ°R"

"FETÖ çuvalÄ±na önüne gelen atÄ±lÄ±rsa biliniz ki ihanet büyüyecek, ilk fÄ±rsatta harekete geçmek üzere bilenecektir. KavurmacÄ±lar aklanÄ±yor, baklavacÄ±lar adaletten kaçÄ±rÄ±lÄ±yorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir. 'Himmet' dediler, terör örgütüne para topladÄ±lar. 'Hidayet' dediler FETÖ'ye kan verdiler. Haram kursaÄŸÄ±ndan maklube geçti ama gizli gizli haçlÄ± taburuna yazÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± saklayamadÄ±lar. Bunlar imanlÄ± görünüp imansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kitabÄ±nÄ± yazan FETÖ'nün batÄ±l uÅŸaklarÄ±dÄ±r. FETÖ'nün içinde kim varsa, yakasÄ±ndan tutmak, yediÄŸini içtiÄŸini burnundan getirmek Türk devletinin tarihi görevidir. SÄ±rtÄ± pekmiÅŸ, bÄ±rakÄ±nÄ±z bu safsatalarÄ±. Haine merhamet mazluma ihanettir. Caniye hoÅŸgörü masumiyete karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ cinayettir. GereÄŸi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Türkiye düÅŸmanlarÄ±na acÄ±nÄ±rsa çok geçmez acÄ±nacak hale aziz Türk milleti düÅŸer. PensilvanyalÄ± bararÄ±n ÅŸer oyunu varmÄ±ÅŸ; kaç yazar. ABD arkalÄ±yor, yedirip içiriyor. Almanya iltica talebini kabul ediyormuÅŸ ne fark eder. Türk neslinin ateÅŸe bile kök söktüren kuvvetli nefesi, yerle bir etmeye kafidir."

"SÖZDEN KANTON Ä°LANININ ABD'NÄ°N ONAYINDAN GEÇMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNMEK SAFLIKTIR"

"PKK/YPG'nin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± iyi niyet ihlalidir. Obama döneminden miras kalan IÅžÄ°D bahanesiyle PKK'yÄ± koruma ve güçlendirme planÄ± hala devrededir. Terörün iyisi ya da kötüsünün olmadÄ±ÄŸÄ± bir hakikattir. Terörist her yerde teröristtir. Hangi terör örgütü olursa olsun bunlara verilen destek ve yardÄ±mlarÄ±n bir zaman sonra daha ciddi sorunlara yol açacaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r. Afganistan örneÄŸinin ne anlama geldiÄŸini en iyi bilmesi gereken ülke ABD'dir. Devasa binalarÄ± hangi yollarla vurduÄŸunu 11 Eylül dolayÄ±sÄ±yla hepimiz biliyoruz. ABD yönetimi açÄ±kça Türkiye gibi müttefikine karÅŸÄ± büyük bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k örneÄŸi sergilemiÅŸtir. ABD'nin bu tavÄ±r ve tercihinin Türkiye nazarÄ±nda sorgulanmasÄ± hakkÄ±dÄ±r. YPG'nin silahlanmasÄ± bahsi de yeni bir konu olarak görülmemelidir. Suriye krizi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri bu terör örgütünü silahlandÄ±ran Washington yönetimidir. Bu konuda Moskova da suç ortaÄŸÄ±dÄ±r. Sözde kanton ilanÄ±nÄ±n ABD'nin onay sürecinden geçmediÄŸini düÅŸünmek saflÄ±ktÄ±r. KaranlÄ±k lobiler, silah baronlarÄ± boÅŸ durmamaktadÄ±r."

ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI'NIN 'TÜRK ÅžÄ°DDETÄ°' AÇIKLAMASINA SERT TEPKÄ°

"Terör örgütü yandaÅŸlarÄ± ile Türk koruma heyeti arasÄ±nda çÄ±kan kavga titizlikle incelenmelidir. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n 'Türk ÅŸiddeti'nden bahsetmesi nezaket içermeyen çürük bir iddiadÄ±r. Türkiye ile ÅŸiddeti birlikte kullanmak ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n ne haddi ne harcÄ±dÄ±r. KafasÄ±nÄ± çevirip Irak'a bakarsa oluk oluk akan masum kanlarÄ± net olarak görecektir. Gerçekten merak ediyorsa Afganistan'dan Suriye'ye, Bosna'ya bakmasÄ± tavsiyemizdir. DehÅŸete düÅŸmesi gereken ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± deÄŸil, zincire vurulan koskoca Ä°slam alemidir. DehÅŸete düÅŸmesi gereken kiralÄ±k katil olarak kullanÄ±lan, El Kaide, Boko Haram, PKK, YPG ÅŸiddet kümesidir."

"BÄ°ZÄ°M GEÇMÄ°ÅžÄ°MÄ°ZDE VAHÅžÄ° BATI YOKTUR"

"Ä°slami aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k, Ä°slam deÄŸildir, Ä°slam olan ise aÅŸÄ±rÄ± olmayacaktÄ±r. Ä°slam'a baktÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k gören, ya bakan kör ya da bakmayan kötürümdür. ABD'li bakan ya ÅŸiddetin en anlama geldiÄŸini unutmuÅŸ ya da Türk kime denir, onun farkÄ±na varamamÄ±ÅŸtÄ±r. Türk, ÅŸiddet deÄŸil, tarihe ÅŸan bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir ÅŸuurdur. AsÄ±rlarÄ±n kovuÄŸundan pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan ÅŸeref niÅŸanesidir. ABD'li bakan bunu istese de anlayamaz, anlasa da itiraf edemez. Bizim geçmiÅŸimizde vahÅŸi batÄ± deÄŸil, merhamet vardÄ±r. Posta arabasÄ±nÄ±n önüne geçenler, at hÄ±rsÄ±zlar, altÄ±n hÄ±rsÄ±zlarÄ±, kÄ±zÄ±lderililerin kanÄ±na giren acÄ±masÄ±zlÄ±k deÄŸil, soylu millet ruhu vardÄ±r. Ä°nsanlÄ±k vicdanÄ± buna ÅŸahittir. Türkiye'nin verdiÄŸi nota doÄŸrudur, azÄ± vardÄ±r çoÄŸu asla yoktur."

"SURÄ°YE'DE BU ÖRGÜTÜN SIRTINI SIVAZLAMALARI TRAJÄ°KTÄ°R"

"Türk askerinin kahramanlÄ±klarÄ±na Kore savaÅŸÄ±nda tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± Trump, örnekleri ile anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. ABD yönetiminin tenakuz içeren duruÅŸunu, Trump'Ä±n açÄ±klamasÄ±nda görmek mümkündür. PKK'ya karÅŸÄ± destek verdiklerini söyleyenlerin Suriye'de bu örgütün sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlamalarÄ± trajiktir. ABD, PYD terör örgütünü PKK'dan farklÄ± oluÅŸum gibi göstermeye gayret etmektedir. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n PKK ile mücadelede yanÄ±mÄ±zda olduklarÄ± yönündeki sözleri samimiyet derecesi düÅŸük, yok gibidir. Türkiye'nin müttefiki olduÄŸunu söyleyen ABD BaÅŸkanÄ±, kendileri nazarÄ±nda da PKK ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ±nÄ± bildikleri terör gruplarÄ± ile kol kola, koyun koyunadÄ±r."

"ABD YÖNETÄ°MÄ°NÄ°N TÜRKÄ°YE'DEN ALACAÄžI DERSLER ÇOKTUR"

"ABD 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra Türkiye'den hangi yardÄ±mÄ± talep etmiÅŸse, ülkemiz bu yardÄ±mlarÄ±n gereÄŸini yerine getirmiÅŸtir. Åžimdiki aÅŸamada ABD yönetiminin Türkiye'den alacaÄŸÄ± dersler çoktur, verebileceÄŸi ise hiçbir ÅŸey yoktur. ABD yönetiminin en azÄ±ndan küresel adalete yönelik hareketi en halisane beklentimizdir."

MHP Ä°L KONGRELERÄ°

EridiÄŸimizi, kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸunu iddia ediyorlar. 'Bir günde 41 il kongresi mi olur?' diyorlar. Oldu mu? Oldu. BaÅŸardÄ±k mÄ±? BaÅŸardÄ±k. Demokrasi ÅŸölenini 41 vatan köÅŸesinde yaÅŸattÄ±k. MHP'nin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda iç ve dÄ±ÅŸ mihraklara ÅŸamar gibi inecek cevap haklÄ± ve olmasÄ± gereken siyasal mevkimize çÄ±kmakla olacaktÄ±r. 41 il kongremizle önemli bir eÅŸik geçilmiÅŸ, baltayÄ± taÅŸa vurmuÅŸlardÄ±r. Bizde kaybeden yoktur, kazanan milliyetçi, ülkücü harekettir. Bundan sonra kalan illerimizin kongreleri de peyderpey gerçekleÅŸtirilecek. 12. OlaÄŸan Büyük KurultayÄ±mÄ±z muazzam ÅŸekilde tamamlanacaktÄ±r. Demokrasiye sonuna kadar baÄŸlÄ±yÄ±z.

Türkiye'nin geleceÄŸine talip olduÄŸumuzu, bu güzel ülkeyi milliyetçi hareketin yöneteceÄŸini ifade ediyoruz.

ERDOÄžAN'IN AK PARTÄ°'YE ÜYELÄ°ÄžÄ°

"TartÄ±ÅŸmalarÄ± bitirmeyen bir anlayÄ±ÅŸ Türkiye'de var olduÄŸu müddetçe her güzel hareket gölgelenecektir. AK Parti kongresini büyük bir kalabalÄ±k ve görmekle gerçekleÅŸtirmiÅŸtir ve kurucusu olan Recep Tayyip ErdoÄŸan Bey partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de üstlenmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. HayÄ±rlÄ± olsun."