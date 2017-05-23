Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/05/2017 13:20

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan GÃ¼rcistan'da Ä°ngiltere mesajÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼rcistan ziyaretinde Ä°ngiltere'de 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gürcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸhvili ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ngiltere'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olarak, "Dost ve müttefikimiz BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸa, ölenlerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na derin baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yararÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum ve bu saldÄ±rÄ±yÄ± en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduÄŸunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz, dolayÄ±sÄ±yla baÅŸtan beri söylediÄŸimiz bir ÅŸey var; terör küresel bir tehdittir, dolayÄ±sÄ±yla terörle mücadele de küresel olmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"Güvenlik noktasÄ±nda artÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bugünlerde her yerin güvenliÄŸi hemen hemen aynÄ±." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her yerle ilgili tehdit de aynÄ±. Hiç kimse 'Benim ülkem daha güvenli' diyemez. Böyle deyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaÅŸanma ihtimali ortaya çÄ±kar. Bundan böyle terörle mücadelede yakÄ±n iÅŸ birliÄŸini daha da artÄ±rmamÄ±z gerekiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
devlet bahÃ§eli

MHP liderinden gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme dair flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manchester'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak Ä°ngiltere'nin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°brahim KalÄ±n

TÃ¼rkiye ve BirleÅŸik KrallÄ±k terÃ¶rizme karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelesine devam edecek

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki Arena'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°brahim KalÄ±n taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±