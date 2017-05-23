BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan GÃ¼rcistan'da Ä°ngiltere mesajÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼rcistan ziyaretinde Ä°ngiltere'de 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gürcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸhvili ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ngiltere'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olarak, "Dost ve müttefikimiz BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸa, ölenlerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na derin baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yararÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum ve bu saldÄ±rÄ±yÄ± en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduÄŸunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz, dolayÄ±sÄ±yla baÅŸtan beri söylediÄŸimiz bir ÅŸey var; terör küresel bir tehdittir, dolayÄ±sÄ±yla terörle mücadele de küresel olmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"Güvenlik noktasÄ±nda artÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bugünlerde her yerin güvenliÄŸi hemen hemen aynÄ±." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her yerle ilgili tehdit de aynÄ±. Hiç kimse 'Benim ülkem daha güvenli' diyemez. Böyle deyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaÅŸanma ihtimali ortaya çÄ±kar. Bundan böyle terörle mücadelede yakÄ±n iÅŸ birliÄŸini daha da artÄ±rmamÄ±z gerekiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.