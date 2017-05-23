Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/05/2017 15:32

HDP EÅŸ BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay ilk kez kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±

Serpil Kemalbay

GeÃ§en hafta HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Serpil Kemalbay partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda ilk kez konuÅŸma yaptÄ±

HDP'nin TBMM'deki grup toplantÄ±sÄ±nda yeni eÅŸ baÅŸkan Serpil Kemalbay, konuÅŸtu. Serpil Kemalbay, 16 Nisan referandum sonuçlarÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan HDP'li milletvekilleri hakkÄ±nda hazÄ±rlanan fezlekelere deÄŸindi. Serpil Kemalbay "AKP, MHP ve CHP'yi yanÄ±na alarak bundan bir yÄ±l önce dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rdÄ±. 16 Nisan'da meÅŸru olmayan referanduma giderken HDP'nin en kÄ±ymetli kadrolarÄ±nÄ± vekillerini gözaltÄ±na almak ve tutuklamak için zemin hazÄ±rlandÄ±. Burada amaçlanan HDP'yi 16 Nisan referandumuna giderken geriletmek, ortadan kaldÄ±rmaktÄ±. Ama baÅŸaramadÄ±lar. HDP hala ayakta. Milletvekillerimiz, eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z üfürükten fezlekelerle içeride tutulmaktadÄ±rlar" diye konuÅŸtu.

"AKP KONGRESÄ°NDE MÜEBBETE BÄ°R OHAL ÇIKTI"

Serpil Kemalbay, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AK Parti 3. OlaÄŸanüstü Büyük Kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya deÄŸinerek ÅŸöyle konuÅŸtu: "AKP Genel BaÅŸkanÄ± seçilen ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda hep kan, savaÅŸ, ölüm, öfke, çatÄ±ÅŸma kutuplaÅŸma vardÄ±. ErdoÄŸan 2002 'de AKP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iÅŸin OHAL'i kaldÄ±rmak olduÄŸuyla övünürdü. AynÄ± kongrede 'OHAL'i kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±m' diyor. ErdoÄŸan döndünüz, dolaÅŸtÄ±nÄ±z aynÄ± yere geldiniz. Çevik Bir neredeyse, Mehmet AÄŸar neredeyse oraya geldi. Sürekli korku iklimi, kutuplaÅŸma, sahte düÅŸmanlar yaratÄ±lmasÄ±, kendi ikbalini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak için bu politikanÄ±n sürdürülmesinden yana. Kongreye giderken afiÅŸlere demokrasi ve deÄŸiÅŸim yazdÄ±lar. Neden öyle bir ÅŸey yazdÄ±lar. Kongreden ezel ebed, müebbet bir OHAL çÄ±ktÄ±. 'Neyiniz eksik, OHAL kalkmayacak' diyor ErdoÄŸan. Ä°nsanlarÄ±n evlerini yÄ±kÄ±yorsunuz, sokaÄŸa çÄ±kamÄ±yorlar, mahallelerde kadÄ±nlar evlerinin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± bekliyorlar. 15 bin üzerinde kamu emekçisi sokaÄŸa atÄ±ldÄ±. Hukuk yok, adalet yok, OHAL'de durum böyle."

Kaynak: Hürriyet

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