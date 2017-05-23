SP Genel BaÅŸkanÄ±ndan Manchester'daki patlamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kiÅŸinin can verdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

KaramollaoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde gece yaÅŸanan, çok sayÄ±da ölü ve yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Hayat hakkÄ±nÄ±n en kutsal hak olduÄŸunu belirten KaramollaoÄŸlu, "Terör saldÄ±rÄ±sÄ± nerede yaÅŸanÄ±rsa yaÅŸansÄ±n, kimi hedef alÄ±rsa alsÄ±n ve kimden gelirse gelsin terörün hiçbir haklÄ± gerekçesi olamaz." ifadesini kullandÄ±.

Bütün dünyanÄ±n teröre karÅŸÄ± samimiyet sÄ±navÄ± verdiÄŸini vurgulayan KaramollaoÄŸlu, "Bu saldÄ±rÄ±yla bir kez daha görülmüÅŸtür ki terör bütün insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak problemidir. Ortak acÄ±lar, ortak kararlÄ±lÄ±klar gerektirir. Teröre karÅŸÄ± bütün ülkeler samimi ve kararlÄ± bir duruÅŸ ortaya koymalÄ±dÄ±r. EÄŸer terörle yüzleÅŸmek, gerçekten terörü yok etmek istiyorsak ilk yapmamÄ±z gereken, 'benim teröristim iyidir' anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçmek olmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°slam'Ä±, terörle eÅŸdeÄŸer tutma çabalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Terörün dini, imanÄ± olmaz. Ä°slam dinine göre, 'Masum bir insanÄ± öldüren, bütün insanlÄ±ÄŸÄ± öldürmüÅŸ gibidir.' OrtadoÄŸu'da yürütülen vesayet savaÅŸlarÄ±nÄ±n ürünü olan birtakÄ±m karanlÄ±k örgütlerin bu tür insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± üstlenmiÅŸ olmasÄ± bu gerçeÄŸi deÄŸiÅŸtirmez. Ä°ster camiyi, ister kiliseyi, isterse diskoteÄŸi hedef alsÄ±n, terör terördür. Bu duygularla, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler için Ä°ngiliz halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi sunuyor ve bir kez daha acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz."