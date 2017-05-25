Bakan Soylu'dan tutuklanan eÄŸitimciler hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu tutuklanan eÄŸitimciler GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Bakan Süleyman Soylu'nun açÄ±klamasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

(AçlÄ±k grevindeki eÄŸitimciler) defalarca tutuklanmÄ±ÅŸlar. Devlet memurlarÄ±. Biri öÄŸretmenmiÅŸ, diÄŸeri de akademisyen. Kusura bakmasÄ±nlar biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± terör örgütlerinin eline teslim etmeyiz. Nuriye Gülmen. Bir zamanlar Fehriye Erdal’a yaptÄ±klarÄ± gibi böyle ÅŸirin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± basÄ±yorlar. Örgüt adÄ±na çalÄ±ÅŸma ve afiÅŸ asma eylemleri var.

AkÅŸam sabah 9’da eyleme geliyorlar. AkÅŸama kadar kalÄ±yorlar. AkÅŸam 7 gibi evlerine gidiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Bir kere doktora muayeneye gidiyorlar istedikleri gibi rapor vermediÄŸi için terör örgütü DHKP-C’nin gazetelerinden, internet sitelerinden doktoru hedef gösteriyorlar. Linç etmeye kalkÄ±yorlar. Bu mu ÅŸimdi akademisyen, bu ÅŸimdi devlet memuru?