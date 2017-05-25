Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/05/2017 10:53

Bakan Soylu'dan tutuklanan eÄŸitimciler hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

sÃ¼leyman soylu

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu tutuklanan eÄŸitimciler GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Bakan Süleyman Soylu'nun açÄ±klamasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

(AçlÄ±k grevindeki eÄŸitimciler) defalarca tutuklanmÄ±ÅŸlar. Devlet memurlarÄ±. Biri öÄŸretmenmiÅŸ, diÄŸeri de akademisyen. Kusura bakmasÄ±nlar biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± terör örgütlerinin eline teslim etmeyiz. Nuriye Gülmen. Bir zamanlar Fehriye Erdal’a yaptÄ±klarÄ± gibi böyle ÅŸirin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± basÄ±yorlar. Örgüt adÄ±na çalÄ±ÅŸma ve afiÅŸ asma eylemleri var.

AkÅŸam sabah 9’da eyleme geliyorlar. AkÅŸama kadar kalÄ±yorlar. AkÅŸam 7 gibi evlerine gidiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Bir kere doktora muayeneye gidiyorlar istedikleri gibi rapor vermediÄŸi için terör örgütü DHKP-C’nin gazetelerinden, internet sitelerinden doktoru hedef gösteriyorlar. Linç etmeye kalkÄ±yorlar. Bu mu ÅŸimdi akademisyen, bu ÅŸimdi devlet memuru?

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Temel KaramollaoÄŸlu

SP Genel BaÅŸkanÄ±ndan Manchester'daki patlamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kiÅŸinin can verdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP liderinden Yeni Åžafak'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telefonu

Yeni Åžafak Gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±ndan Akif Emre bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Yeni Åžafak Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ä°brahim KaragÃ¼lâ€™e taziyelerini iletti

Serpil Kemalbay

HDP EÅŸ BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay ilk kez kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±

GeÃ§en hafta HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Serpil Kemalbay partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda ilk kez konuÅŸma yaptÄ±