Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ramazan ayÄ± mesajÄ±

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.YÄ±ldÄ±rÄ±m mesajÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±mÄ±z ramazanÄ±n ülkemize, milletimize, Ä°slam dünyasÄ±na ve bütün insanlÄ±ÄŸa barÄ±ÅŸ, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek ramazan ayÄ± hürmetine, dünyanÄ±n çeÅŸitli bölgelerinde yaÅŸanan acÄ±larÄ±n son bulmasÄ±nÄ± diliyorum. Toplumsal ve insani dayanÄ±ÅŸmanÄ±n en üst düzeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± mübarek ramazanÄ±n bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-Ä± Mevlamdan niyaz ediyorum."