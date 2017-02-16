Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan YurtdÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼ncellemesi

YurtdÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde yer almayan vatandaÅŸlar iÃ§in Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan gÃ¼ncelleme yapÄ±ldÄ±. Olabilecek yoÄŸunluÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, baÅŸvurularÄ±nÄ± son gÃ¼ne bÄ±rakmamalarÄ± ve belirtilen sÃ¼re dahilinde bir an Ã¶nce baÅŸvurularÄ±nÄ± yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-DeÄŸerli VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z,YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü, 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00’den itibaren secmen.ysk baÄŸlantÄ±sÄ±nda ilan edilecektir. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± halde yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen listesinde yer almayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, daha önce de bildirildiÄŸi üzere Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nda oy kullanabilmek amacÄ±yla en geç 26 Åžubat 2017 günü saat 12:00’ye kadar ÅŸahsen adres beyanlarÄ±na iliÅŸkin itiraz baÅŸvurusunda bulunmalarÄ± gerekmektedir (Posta ile yapÄ±lacak baÅŸvurularÄ±n kabulüne imkan bulunmamaktadÄ±r). YurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸünde yer almayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olabilecek yoÄŸunluÄŸu göz önünde bulundurarak, baÅŸvurularÄ±nÄ± son güne bÄ±rakmamalarÄ± ve belirtilen süre dahilinde bir an önce baÅŸvurularÄ±nÄ± yapmalarÄ± özellikle rica olunur. SaygÄ±yla duyurulur.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için YSK.GOV.AD

Ä°ngiltere'de adres beyanÄ± ve seçmen kayÄ±t iÅŸlemleri uzatÄ±ldÄ± Ä°ÅŸte o tarihler TIKLA