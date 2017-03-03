Sosyalist Enternasyonel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± CHP'li Umut Oran'a bÃ¼yÃ¼k takdir

CHP'nin Sosyalist Enternasyonel'e adaylÄ±k baÅŸvurusu yapmasÄ±nÄ±n 40.yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§en KasÄ±m ayÄ±nda kutlayan CHP, Umut Oran'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeni bir baÅŸarÄ±ya daha imza attÄ±. 153 Ã¼lke ve partinin Ã¼yesi bulunduÄŸu Sosyalist Enternasyonal'in Kolombiya'da dÃ¼zenlediÄŸi 25.Kongre'de Umut Oran, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yeniden seÃ§ildi.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Daha önce Genel BaÅŸkanlar seçilmiÅŸti! Bugüne kadar sadece Erdal Ä°nönü, Deniz Baykal ve Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Sosyalist Enternasyonal'de Umut Oran partisinde, aktif görev almadÄ±ÄŸÄ± halde bu göreve seçilen ilk CHP'li oldu. Daha önce AralÄ±k 2014’te CHP Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yerine 2 yÄ±l için bu göreve getirilen Oran, bu sefer kongre üyelerinin oyuyla 4 yÄ±l için SE BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu. Kolombiya'nÄ±n Cartagena kentinde düzenlenen kongrenin bir baÅŸka önemli yanÄ±ysa toplantÄ±ya Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± ve Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Juan Manuel Santos'un katÄ±lmasÄ±ydÄ±. 52 yÄ±lda 220 bin kiÅŸinin ölümüne sebep olan iç savaÅŸÄ±n bitirilmesi için FARC ile yürüttüÄŸü görüÅŸmeleri geçen Eylül ayÄ±nda Havana'da imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla sonuca ulaÅŸtÄ±ran Manuel Santos, Sosyalist Enternasyonal üyelerini de barÄ±ÅŸ süreciyle ilgili bilgilendirdi.

Umut Oran'Ä±n Sosyalist Enternasyonel KonuÅŸmasÄ± 11.11.2013

Kongrede Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seçilen Yunanistan eski BaÅŸbakanÄ± George Papandreu, Yunanistan'daki 3 sol partinin bundan sonraki süreçte beraber hareket ederek iktidar alternatifi olacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Åžilili Genel Sekreter Louis Ayala'nÄ±n, Güney Afrika temsilcisinin son anda adaylÄ±ktan çekilmesi üzerine tek aday olarak girdiÄŸi seçimde yeniden Genel Sekreter olmasÄ± da Güney Amerika ülkelerinden gelen delegeler arasÄ±nda büyük sevinç yarattÄ±.

Sosyalist Enternasyonal KadÄ±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± da CHP’li

ToplantÄ±nÄ±n Türkiye'yi ilgilendiren bir baÅŸka önemli yanÄ±ysa Sosyalist Enternasyonal KadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na da bir CHP'li kadÄ±nÄ±n, eski KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Hilal Dokuzcan'Ä±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± seçilmesi oldu. Böylece CHP, tarihinde ilk kez hem Sosyalist Enternasyonal'de hem de Sosyalist Enternasyonal KadÄ±n'da (SIW) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± seviyesinde temsil edilme hakkÄ±na kavuÅŸtu.

ToplantÄ±da alÄ±nan bir diÄŸer önemli kararsa 2021'den itibaren %50 kadÄ±n kotasÄ±nÄ±n hayata geçirilecek olmasÄ±. Böylece BM'nin 2030 sonrasÄ± için planladÄ±ÄŸÄ± %50 kotasÄ±nÄ± Sosyalist Enternasyonal çok daha önce gerçekleÅŸtirmiÅŸ olacak. (Mansur Çelik)