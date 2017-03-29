Ana Sayfa | SÄ°YASET DÃ¼nya 29/03/2017 01:27

Merkel, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± yenileri izlemez


Merkel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden AB ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± yenilerinin izlemesini beklemediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere'nin resmî olarak bugün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± AB'den ayrÄ±lma kararÄ± öncesi konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± BaÅŸbakan Merkel, Passauer Neuen Presse ve Donaukurier gazetelerine verdiÄŸi demeçte Avrupa BirliÄŸi'nin geleceÄŸine iliÅŸkin görüÅŸlerini açÄ±kladÄ±. Ä°ngiltere'den sonra baÅŸka bir ayrÄ±lma kararÄ± beklemediÄŸini ifade eden Merkel, "AB ülkelerinin tek tek geleceÄŸin nasÄ±l ÅŸekillendirileceÄŸi konusunda farklÄ± görüÅŸlere sahip olabileceÄŸini, ancak belli olan ortak yolun savunma politikasÄ±nda, dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n korunmasÄ±nda, Ä°slamcÄ± terörle mücadelede ve gelecek nesillerin geçimini garanti altÄ±na alacak ekonomik baÅŸarÄ±larÄ±n sürdürülmesi konularÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin pekiÅŸtirilmesi olacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Tüm ayrÄ±ntÄ±lar Avrupa Gazetesi'nde 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

merkel turkiye

TÃ¼rkiye'nin AB ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerine son verilmesi konuÅŸuluyor

Merkel, Alman Passauer Neue Presse gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da oylanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 'demokrasi iÃ§in geri adÄ±m' anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yleyen raporu ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Antalya Irak Turkmen Birligi

Antalya Irak TÃ¼rkmen BirliÄŸi'nden Irak KerkÃ¼k Valisinin genelgesine protesto

TÃ¼rkmen diyarÄ± KerkÃ¼kâ€™Ã¼n KÃ¼rt Valisi Necmeddin Kerim, Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± KÃ¼rtÃ§e bir genelge ile, kentteki kamu kurumlarÄ±nda KÃ¼rtÃ§e'yi zorunlu dil yaptÄ±. Vali ayrÄ±ca, kentteki tÃ¼m kamu kurum binalarÄ±na KÃ¼rt bayraÄŸÄ± Ã§ekilmesini de istedi.


Sosyalist Enternasyonel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± CHP'li Umut Oran'a bÃ¼yÃ¼k takdir

CHP'nin Sosyalist Enternasyonel'e adaylÄ±k baÅŸvurusu yapmasÄ±nÄ±n 40.yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§en KasÄ±m ayÄ±nda kutlayan CHP, Umut Oran'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeni bir baÅŸarÄ±ya daha imza attÄ±. 153 Ã¼lke ve partinin Ã¼yesi bulunduÄŸu Sosyalist Enternasyonal'in Kolombiya'da dÃ¼zenlediÄŸi 25.Kongre'de Umut Oran, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yeniden seÃ§ildi.