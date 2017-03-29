Merkel, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± yenileri izlemez

Merkel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden AB ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± yenilerinin izlemesini beklemediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere'nin resmî olarak bugün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± AB'den ayrÄ±lma kararÄ± öncesi konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± BaÅŸbakan Merkel, Passauer Neuen Presse ve Donaukurier gazetelerine verdiÄŸi demeçte Avrupa BirliÄŸi'nin geleceÄŸine iliÅŸkin görüÅŸlerini açÄ±kladÄ±. Ä°ngiltere'den sonra baÅŸka bir ayrÄ±lma kararÄ± beklemediÄŸini ifade eden Merkel, "AB ülkelerinin tek tek geleceÄŸin nasÄ±l ÅŸekillendirileceÄŸi konusunda farklÄ± görüÅŸlere sahip olabileceÄŸini, ancak belli olan ortak yolun savunma politikasÄ±nda, dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n korunmasÄ±nda, Ä°slamcÄ± terörle mücadelede ve gelecek nesillerin geçimini garanti altÄ±na alacak ekonomik baÅŸarÄ±larÄ±n sürdürülmesi konularÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin pekiÅŸtirilmesi olacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Tüm ayrÄ±ntÄ±lar Avrupa Gazetesi'nde