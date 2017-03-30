KerkÃ¼kâ€™Ã¼n 1974 KÄ±brÄ±sâ€™Ä±ndan farkÄ± yok TÃœGÄ°AD baÅŸkanÄ± uyardÄ±

TÃœGÄ°AD BaÅŸkanÄ± Ali YÃ¼celen KerkÃ¼k valisinin ArapÃ§aâ€™nÄ±n yanÄ±nda KÃ¼rtÃ§e kullanÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimi KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã§ekilmesine tepki gÃ¶sterdi.

Türkiye Genç Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi TÜGÄ°AD BaÅŸkanÄ± Ali Yücelen Kerkük valisinin Arapça’nÄ±n yanÄ±nda Kürtçe kullanÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na Bölgesel Kürt Yönetimi Kürt bayraÄŸÄ±nÄ±n çekilmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin kararlÄ± bir tepki göstermesini isteyen Yücelen; “Türkler’in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her coÄŸrafya bizim için 1974’deki KÄ±brÄ±s’tan farksÄ±zdÄ±r. Oradaki Türklere ve haklarÄ±na sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z” dedi. Türkiye Genç Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (TÜGÄ°AD) baÅŸkanÄ± Ali Yücelen, Irak’Ä±n Kerkük kentinde yaÅŸanan bayrak krizine tepki gösterdi. Bölgesel Kürt Yönetimi’nin hem merkezi Irak yönetimine hem de bölgede yaÅŸayan Türkmenlerin haklarÄ±na karÅŸÄ± ciddi bir saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu belirten Yücelen, bu konuda net ve kararlÄ± bir tutum izlenmesini istedi.

Yücelen, Irak’taki iç çekiÅŸmelerin merkezi hükümeti zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da bazÄ±larÄ±na fiili durum yaratmak için fÄ±rsat olduÄŸunu söyledi. Yücelen sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“AttÄ±klarÄ± hiçbir adÄ±m tesadüfi deÄŸil. Burada resmen Kerkük iÅŸgalinin, ilhak ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ± duyuruluyor. YaÅŸananlar, son dönemde yaÅŸanan göçü ve karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsat bilerek, bölge petrolü ile ilgili emellerinden dolayÄ±, el koyduklarÄ± Kerkük’ün iÅŸgal edilmesi anlamÄ±na gelmektedir. Bu olay Irak’Ä±n toprak bütünlüÄŸünün Türkiye ve bölge için ne kadar önemli olduÄŸunu göstermektedir. Bölgedeki Türkmenler bu geliÅŸmeye karÅŸÄ± haklÄ± bir mücadeleye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Türkiye, bu mücadeleye duyarsÄ±z kalamaz. Kerkük’te bugün yaÅŸananlarÄ±n 1974 KÄ±brÄ±s’Ä±ndan farkÄ± yoktur. Türkler’in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her coÄŸrafya bizim için 1974’deki KÄ±brÄ±s’tan farksÄ±zdÄ±r. Oradaki Türklere ve haklarÄ±na sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z. Yoksa bunun vebali çok aÄŸÄ±r olacaktÄ±r. Türkiye, bölgeyi kana boÄŸmak isteyen grup ve aÅŸiretlere karÅŸÄ± gerekeni yapmak zorundadÄ±r. Türkiye’nin bulunduÄŸu coÄŸrafya zorlu bir coÄŸrafyadÄ±r. FÄ±rsatlarla dolu olduÄŸu için kaçÄ±nÄ±lmaz riskler de iyi yönetilmek ve büyümeden yok edilmek zorundadÄ±r. Büyük Türk Milleti, bu anlamda, hükümetimizin ve parlamentomuzun atacaÄŸÄ± tüm adÄ±mlarÄ±n arkasÄ±nda yumruk gibi kenetlenecektir”

Yücelen, Kerkük’teki kardeÅŸlerimizin haklarÄ±nÄ± korumak ve tüm dünyadaki Türklere, ülkemizin kalbinin onlarla beraber attÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermek için, sorunu öncelikle diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini ve uluslararasÄ± hukuka uygun olarak tüm yollarÄ±n denenmesi gerektiÄŸini belirtti.