PopÃ¼list saÄŸÄ±n sandÄ±k oyunlarÄ± Metin ÅženergÃ¼Ã§ yazdÄ±

Ä°ngiltere'de genel seÃ§imler 2020 yÄ±lÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen BaÅŸbakan Theresa May, geÃ§en hafta ani bir kararla 8 Haziran'da erken seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Daha bir kaç hafta öncesinde, Ä°skoç parlamentosunun yeni bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebini reddeden ve Brexit (AB'den çÄ±kma kararÄ±) süreci bitmeden böyle bir seçimi gündeme getirmenin bile ülke çÄ±karlarÄ±na neredeyse bir ihanet olarak tanÄ±mlayan May, ÅŸimdi kendisi genel seçim kararÄ± aldÄ±; üstelik, sadece yedi hafta sonrasÄ±na verdiÄŸi bir tarihte!

Biz Türkiyeliler, "velev ki öyle dedim,..." diye baÅŸlayan u-dönüÅŸleri kanÄ±ksadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu geliÅŸmeye bir tepki vermeyebiliriz. Ancak, demokrasileri biraz daha oturmuÅŸ Ä°ngiltere gibi bir ülke için politik bir "ÅŸok" yaratmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±, aynÄ± anda da merak: BaÅŸbakan, neden, aniden ve açÄ±kça yalancÄ± durumuna düÅŸmeyi de göze alarak böyle bir karar aldÄ±?

Ä°ngiltere Ä°ÅŸçi Partisi (Labour Party) baÅŸkanÄ± Jeremy Corbyn

Theresa May'in bu kararÄ±nÄ±n güdüsü, en basit anlatÄ±mla, muhalefeti tuzaÄŸa düÅŸürmekti ÅŸüphesiz. Bir taÅŸla çok sayÄ±da kuÅŸ vurma arzusunun tipik bir örneÄŸiydi: BaÅŸÄ±na Jeremy Corbyn'in gelmesiyle Ä°ÅŸçi Partisi'nin oy oranÄ±nÄ±n, anketlere göre, büyük oranda düÅŸmesi; Ä°ÅŸçi Partisi içinde yine, Jeremy Corbyn'in genel baÅŸkan seçilmesinden beri süren sürtüÅŸmeler nedeniyle yeterli muhalefet yapamamasÄ±; AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ (Resmen 29 Mart'ta bildirildi) pratik olarak baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± için, Brexit'in ekonomik ve politik sonuçlarÄ±nÄ±n henüz ortada olmamasÄ±; dolayÄ±sÄ±yla, insanlarÄ±n henüz günlük yaÅŸamlarÄ±nda bu kararÄ±n etkilerini görememesi ve tabii ki, Brexit sonuçlarÄ±nÄ±n olumsuz olmasÄ± halinde -ki bu, neredeyse kesin- 2020'de yapÄ±lacak seçimlerde Muhafazakar Parti'nin ÅŸansÄ±nÄ±n büyük oranda düÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±...

SANDIKLARA GÖMÜLEN DEMOKRASÄ°LER

Bütün bu ayrÄ±ntÄ±lar Ä°ngiltere'de yaÅŸamayanlar için çok anlam taÅŸÄ±mayabilir, ne ki, Ä°ngiltere örneÄŸi ve son yÄ±llarda batÄ± demokrasilerinde yapÄ±lan seçimlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, 'demokrasi' ve 'sandÄ±k' arasÄ±nda, seçmenler aleyhine geliÅŸen bir paradoks görüyoruz.

Åžöyle; özgür seçimlerle tanÄ±mlanan demokrasiler giderek 'sandÄ±k'a indirgeniyor; sandÄ±ktan çÄ±kan çoÄŸunluÄŸu temsil eden görüÅŸ, bu gerekçeyle, toplumun geri kalan kesimi üzerinde bir tahakküm kuruyor, seçkin bir zümrenin çÄ±karlarÄ± temelinde aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± dayatÄ±yor. Muhalefetin sesi kÄ±sÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. 'Özgürlük'lerin içi boÅŸaltÄ±larak, sandÄ±ktan galip çÄ±kanlar bunu, 'mutlak' bir güce dönüÅŸtürmek için kendisine verilmiÅŸ bir 'manda' olarak kullanÄ±yor. Adeta, sandÄ±ÄŸÄ± halka karÅŸÄ± kullanma, AnarÅŸizmin, "EÄŸer seçimler gerçekten adil olsaydÄ±, kapitalist sistem seçimleri yasaklardÄ±." argümanÄ±nÄ± ters yönden kanÄ±tlayan bir eÄŸriyle, batÄ± demokrasilerinin yönetimsel dokusuna yerleÅŸen bir eÄŸilime dönüÅŸüyor.

Ä°skoçyanÄ±n baÄŸÄ±mzsÄ±zlÄ±k referandumundan, Brexit'e, ABD'de Trump'Ä±n baÅŸkan seçilmesinden Türkiye'deki anayasa referandumuna kadar yapÄ±lan "demokratik" seçimlerin ortak noktasÄ±, iktidardaki bir avuç seçkinin bir ÅŸekilde seçimleri kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda kullanarak, hegemonyalarÄ±nÄ± sürdürmenin yolunu bulmalarÄ±ydÄ±. Åžimdi hemen bir itiraz gelecektir bu argümana; "HalkÄ±n tercihi öyleyse... halk seçmeseydi o zaman..!" HaklÄ± da olurdu bu itiraz. Benim iÅŸaret etmek istediÄŸim noktalardan biri de bu zaten. NasÄ±l oluyorda, bir avuç seçkin adÄ±na hareket eden siyasi hareketler geniÅŸ yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n oyunu alabiliyor? NasÄ±l oluyor da, sürekli yalan söyleyenler yine sandÄ±ktan galip çÄ±kabiliyor? AKP iktidarÄ±nÄ±n ÅŸaibeli seçimini bir yana bÄ±rakalÄ±m, çünkü orada gerçekten oylarla oynanarak, sahtekarlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir seçim sözkonusu. YukarÄ±da örneklerini verdiÄŸim batÄ±daki seçimlerde bu tarz sahtekarlÄ±klar olmasa da, farklÄ± 'ÅŸaibe'lere tanÄ±k olduÄŸumuz seçimler var önümüzde.

Ä°skoçya halkÄ±nÄ±n, BirleÅŸik KrallÄ±klar'dan ayrÄ±lmayÄ± reddettiÄŸi referandum üzerinden daha iki gün geçmeden, Ä°ngiltere'deki parlamentonun (Muhafazakar Parti'nin) verdiÄŸi sözleri geri almasÄ± sonucu aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; Brexit oylamasÄ±ndan yirmi dört saat geçmeden, AB'den çÄ±kmayÄ± savunanlarÄ±n aslÄ±nda hiç bir planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmeleri ve Muhafazakar Parti liderlerinin (O zaman henüz baÅŸbakan olmayan Theresa May dahil) AB'de kalma kampanyasÄ± yaparken, gizlice iÅŸadamlarÄ±na yönelik toplantÄ±larda AB'den çÄ±kÄ±ÅŸÄ± savunduklarÄ± yani ikiyüzlü bir politikayla halkÄ± kandÄ±rdÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n, Stand-up'çÄ±lara yÄ±llarca yetecek malzeme saÄŸlayacak traji-komik yalanlarla dolu seçim kampanyasÄ±nÄ± hatÄ±rlatmaya gerek yok sanÄ±rÄ±m. Yine de, "Önce Amerika" sloganÄ±yla özetlediÄŸi seçim kampanyasÄ±nÄ±n ana direklerinden birinin, Amerika'nÄ±n artÄ±k baÅŸka ülkelere müdahale etmeyeceÄŸi, kendine döneceÄŸi argümanÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, Trump'Ä±n, seçildikten iki ay sonra Suriye'yi bombalamasÄ±, Kuzey Kore açÄ±klarÄ±na bir filo yollamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

GeçtiÄŸimiz Pazar günü Fransa'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde de benzer bir 'sandÄ±k demokrasisi' vardÄ±. Geleneksel saÄŸ ve sol adaylarÄ±nÄ±n elenmesiyle "final"e kalan iki adaydan biri, neoliberal pazar ekonomisi gurusu, bankacÄ±larÄ±n favorisi, kendini "hem saÄŸda hem solda olan demokrat" olarak tanÄ±mlayan Macron' ("Umut" olarak pazarlandÄ±) du ve diÄŸeri, Ä±rkçÄ±, faÅŸist ve kendini, "ne saÄŸda ne solda, halkÄ±n yanÄ±nda yurtsever" olarak öne çÄ±karan Marine Le Pen' ("Öfke"yi temsil ediyor) di. FransÄ±z halkÄ±na sunulan daha önce "denenmemiÅŸ" adaylar... Ä°lk turda elenen adaylarÄ±n çoÄŸu destekleyeceklerini açÄ±klamalarÄ± nedeniyle baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kesin olan Macron... Ölümü gösterip, sÄ±tmaya razÄ± etmenin klasik örneÄŸi.

Tüm bu seçimlerin ortak noktalarÄ±, saÄŸÄ±n fütursuz bir bilgi kirliliÄŸi uygulamasÄ±, dijital ortamÄ± yalan haber bombardÄ±manÄ±na tutmasÄ±, verdiÄŸi sözleri sandÄ±klardan kendi partileri/görüÅŸü çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anda unutmalarÄ±ydÄ±. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda dikkat çeken nokta ise, seçmenlerin bunlara raÄŸmen verdikleri desteÄŸi çekmemeleriydi.

Ä°ktidarÄ± elinde tutan seçkinlerin iki yüzlü tavrÄ±nÄ± gerekçelendirmek zor deÄŸil; 'çÄ±kar'dÄ±r, onlarÄ±n motivasyonu. Åžöyle de denebilir; politikanÄ±n ana dürtüsü zaten 'çÄ±kar'dÄ±r. DoÄŸrudur da. PolitikalarÄ±n rengini belirleyen en temel unsur, öznel çÄ±karlardÄ±r. ÇÄ±karlarÄ± ortak olanlar parti, örgüt kurar, çÄ±karlarÄ± zemininde siyasi görüÅŸlerini belirler. O zaman, bu basit gerçeÄŸe raÄŸmen, bir avuç seçkinin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunan iktidar partileri nasÄ±l oluyor da, çÄ±karlarÄ± tamamen zÄ±t olan yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n desteÄŸini, oylarÄ±nÄ± kazanabiliyor?

Åžüphesiz bu sorunun, koÅŸullara baÄŸlÄ± çok katmanlÄ± yanÄ±tlarÄ± vardÄ±r. SÄ±k sÄ±k duyduÄŸumuz bir argüman, demokrasilerin (BatÄ±) bir krizde olduÄŸudur. Yani, var olan 'sistem'dir suçlu olan; bir anlamda, sistemi iÅŸleten -veya iÅŸletmeyenler- insanlar deÄŸil de, yetersiz ve bir türlü geliÅŸtiremediÄŸimiz bir bilgisayar programÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na katlanmak zorundaymÄ±ÅŸÄ±z gibi bir serzeniÅŸle sunulur bu argüman. Buna verilebilecek en basit yanÄ±t ÅŸudur; bugün demokrasi ve sandÄ±k iliÅŸkisi zemininde yaÅŸanan sorunlar aÅŸmak istense, binlerce yÄ±llÄ±k demokrasi deneyimlerinin yarÄ±sÄ± bile yeterli olabilirdi. EÄŸer olmuyorsa, sorun sistemden çok onu kullananlarda olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Hem yönetenlerde, hem de yönetilenlerde.

Kendini, "ne saÄŸda ne solda, halkÄ±n yanÄ±nda yurtsever" olarak öne çÄ±karan FransÄ±z Marine Le Pen

GERÇEK TEMSÄ°LÄ°N OLMADIÄžI DEMOKRASÄ°LER

Demokrasilerin iÅŸlememesinin nedenlerinden birinin, toplumsalÄ±n ortadan kalkmasÄ± ve insanlarÄ±n istatiksel yÄ±ÄŸÄ±nlara dönüÅŸmesi olduÄŸu konusunda daha 80'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda uyarÄ±yordu bizi Jean Baudrillard.(1) Bunun yanÄ±nda, bir temsil sorununa da dikkat çekiyordu. Bu görüÅŸe günümüzdeki örneklerden bakarsak, ister, Türkiye gibi otoriter bir rejim altÄ±nda yapÄ±lan seçimler, isterse, ABD baÅŸkanlÄ±k veya Ä°ngiltere'deki Brexit oylamasÄ±nda olsun, yapÄ±lan seçimlerde toplumda yer alan sÄ±nÄ±f veya katmanlarÄ±n öznel çÄ±karlarÄ±nÄ± gerçek anlamda temsil eden politik partilerin olmamasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirini besleyen bu iki neden, sorunu daha da derinleÅŸtirmektedir.

Demokratik seçimler, düÅŸünce sistemlerinin bir yarÄ±ÅŸmasÄ± zemininde yürütülmesi gerekirken, 'evet/hayÄ±r'la yanÄ±tlanabilen sorulara indirgenmektedir. ReferandumlarÄ±n, doÄŸasÄ± gereÄŸi iki yanÄ±tla sÄ±nÄ±rlÄ± seçimler olduÄŸu söylenebilir, ki bu bile tam olarak gerçeÄŸi yansÄ±tmayacaktÄ±r: ÖrneÄŸin, Brexit oylamasÄ±nda, Ä°ngiltere'nin AB ile olan oldukça karmaÅŸÄ±k iliÅŸkiler (ekonomik, politik, güvenlik, adalet, kültürel, vb.) aÄŸÄ±nÄ±n koparÄ±lmasÄ± gündeme gelmesine raÄŸmen, referandumda, neredeyse, göçmenlere karÅŸÄ± alÄ±nacak olan tavÄ±r oylanmÄ±ÅŸtÄ±. Genel seçimlerin de referandumlardan pek bir farkÄ± yoktur artÄ±k. ÖrneÄŸin, Ä°ngiltere'de yapÄ±lacak olan 8 Haziran genel seçimlerinin, daha ÅŸimdiden Brexit'in ikinci oylamasÄ±na döneceÄŸi görülmektedir. Günümüzde ne gerekçeyle yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n seçimler basit karÅŸÄ±tlara indingenmektedir. Ve görüldüÄŸü kadarÄ±yla, var olan politik partiler 'karÅŸÄ±tlar'dan birini sahiplenip onun üzerinden kampanyalarÄ±nÄ± sürdürmektedir. DolayÄ±sÄ±yla, düÅŸünceleri yansÄ±tÄ±lmayan, görüÅŸlerinin somut politikalara dönüÅŸtüÄŸü pratiÄŸi göremeyen seçmen, yalnÄ±zca oy eÄŸilimleri konusunda anket yapÄ±lan denekler bütününe dönüÅŸmektedir.

Politik temsilin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde, sondajlar, saha araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve kitle iletiÅŸim araçlarÄ±nÄ±n demokrasinin yerini almasÄ± da kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r; tüm bunlar sistemin, Baudrillard'Ä±n deyimiyle "simülatif" bir sisteme dönüÅŸmesinin koÅŸullarÄ±nÄ± yaratmaktadÄ±r. (2) Haber ve bilginin hiç bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bol olduÄŸu, ama aynÄ± zamanda da, en az anlamÄ±n üretildiÄŸi bir dünyada yaÅŸÄ±yoruz. Var olan sistemin hedefleri de, düÅŸünceler üzerinden bir üstünlük kazanmak yerine, kitlenin istatiksel çoÄŸunluÄŸunu yanÄ±na almakla sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±yor. BasÄ±nda yer alan haberler bile artÄ±k bir iletiÅŸim veya olgularÄ± anlamlandÄ±racaÄŸÄ±mÄ±z bilgi/gerçekler olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ, kitlelerin tepkilerini ölçmeye yarayan bir tepkime aletlerini andÄ±rmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, Türkiye'deki anayasa referandumuyla, Ä°ngiltere'deki Brexit referandumu arasÄ±ndaki fark, gerçekte, iki seçime de karÄ±ÅŸan 'ÅŸaibe'nin niteliÄŸinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir!

Margaret Thatcher'Ä±n, o meÅŸum, "Toplum diye bir ÅŸey yoktur!" sözü hala kulaklarda çÄ±nlamaktadÄ±r.

KÄ°TLELEÅžEN HALKLAR

'Toplum' kavramÄ±nÄ± kÄ±saca, belli bir coÄŸrafya üzerinde yaÅŸayan ortak politik irade, kültür ve bir iliÅŸkiler/davranÄ±ÅŸ bütününe sahip olan insanlar olarak tanÄ±mlarsak, bunlarÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yÄ±ÄŸÄ±na da 'halk' diyebiliriz. Neoliberalizmin baÅŸÄ±ndan beri ortadan kaldÄ±rmak istediÄŸi de iÅŸte bu, insanlarÄ±n böyle bir karakteristiÄŸe bürünerek toplumsallaÅŸmasÄ±ydÄ±. Margaret Thatcher'Ä±n, o meÅŸum, "Toplum diye bir ÅŸey yoktur!" sözü hala kulaklarda çÄ±nlamaktadÄ±r. Çünkü toplum, politikanÄ±n ileticisidir; anlam üretir halk. ToplumsallÄ±ÄŸÄ± yitiren halk ise, iktidarÄ±n elinde istediÄŸi ÅŸekli verdiÄŸi hamurlaÅŸmÄ±ÅŸ bir maddeye dönüÅŸür. Halk, sÄ±nÄ±flarÄ± ortaya çÄ±karÄ±rken, kitle, toplumsalÄ±n içinde kaybolduÄŸu bir 'kara delik'tir. Toplum politika üretirken, kitleler, geleneksel hiç bir teori ve pratiÄŸe sÄ±ÄŸmazlar; Baudrillard'Ä±n deyimiyle, "..edilgenlikle, vahÅŸi doÄŸallÄ±k arasÄ± bir yerdedir." kitleler. SÄ±nÄ±f ya da halk gibi kendilerine baÅŸvurulabilen bütünlere benzemez kitle, göndereni yoktur. Sosyolojik gerçekliÄŸini yitirir, öznesi, yüklemi, niteliÄŸi yoktur. Toplum, eleÅŸtirel düÅŸünür, deÄŸerlendirir, ayÄ±rÄ±r ve seçer; kitle, deÄŸerlendirme yapmaz, anlam aramaz, sadece 'büyülenir' ve seçer. Kitlelerin gücü güncel ve geçicidir; akÄ±ÅŸkandÄ±r, kolayca savrulabilirler. Son yÄ±llarda yapÄ±lan seçimlerde anket araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n doÄŸru çÄ±kmamalarÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de budur.

"Milli irade" kavramÄ±nÄ± sadece Türkiye'de deÄŸil, sÄ±k sÄ±k batÄ±da da duyuyoruz. Ancak, bu 'irade' sadece sandÄ±klar gündeme geldiÄŸinde hatÄ±rlanÄ±yor. Ve 'irade'den kastettikleri de, sandÄ±ktan çÄ±kan oylarÄ±n oranlarÄ± ve onayladÄ±ÄŸÄ± görüÅŸtür. Yoksa bu iradenin demokrasiye katÄ±lmasÄ±, onu denetlemesi, seçimler arasÄ±nda kararlarÄ± etkilemesi söz konusu deÄŸildir. Önlerindeki sandÄ±ÄŸa odaklanmÄ±ÅŸ kitleler, çoÄŸu zaman kitle iletiÅŸim araçlarÄ±yla kurgulanmÄ±ÅŸ gerçekler arasÄ±nda kendine bir yol ararken, kör noktada kalan demokrasiyi göremez. SandÄ±ktan çÄ±kan iktidarlarÄ±n gerçeÄŸine tosladÄ±ÄŸÄ±nda ise, iÅŸ iÅŸten geçmiÅŸ olur. Buna tepki olarak da, ya demokrasinin en önemli öÄŸelerinden biri olan, insanlarÄ±n umutlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸebileceÄŸi bir irade aracÄ± olmasÄ± gereken seçimlere küser, ya da ütopyalarÄ±na yönelik görüÅŸlere yöneleceÄŸine korku veya öfkesine göre tercihini belirler, ana akÄ±m parti ve görüÅŸleri cezalandÄ±rmak adÄ±na, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n veya çÄ±karlarÄ±na tamamen ters görüÅŸlerin kucaÄŸÄ±na düÅŸer.





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Ä°ki bin küsur yÄ±llÄ±k deneyime raÄŸmen bugün demokrasiyi, hala Platon'un 'MaÄŸara Alegorisi'ndeki zincire vurulmuÅŸ insanlar ve gölgelere benzetiyorsak, en baÅŸta, 'toplum'lar ve 'birey'lerle ilgili çok ciddi sorular sormamÄ±z gerekiyor.

Metin Åženergüç

27/04/2017

Londra

(1) In the Shadow of the Silent Majorities, Jean Baudrillard

(2) Simülasyon sözcük olarak, "yapar gibi görünmek", "taklit etmek" anlamlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lasa da, Baudrillard'Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi hipotez bir kavram olarak simülasyon, içinde olanlarÄ±n bunun bir simülasyon olduÄŸunun farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Baudrillard ÅŸöyle tanÄ±mlÄ±yor: "Gizlemek, sahip olunan ÅŸeye sahip deÄŸilmiÅŸ gibi yapmak; simüle etmek ise, sahip olunmayan ÅŸeye sahipmiÅŸ gibi yapmaktÄ±r. Birincisi bir varlÄ±ÄŸa (Åžu anda burada bulunmaya) diÄŸeriyse, bir yokluÄŸa (Åžu anda burada bulunmamaya) göndermektedir. Ancak bu olay sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan daha karmaÅŸÄ±k bir ÅŸeydir. Çünkü simüle etmek "-mÄ±ÅŸ" gibi yapmak deÄŸildir...." (Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard)