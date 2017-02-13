CHP'li Selin Sayek BÃ¶ke referandum Ã¶ncesi genÃ§lere seslendi

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan beÅŸ askerin cenazesinin bugün memleketlerine gönderildiÄŸini, Türkiye'nin, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini saÄŸlamak için sÄ±nÄ±r ötesi operasyon yapma hakkÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirtti.

"Bizim için en önemli ÅŸey, 80 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n can güvenliÄŸidir. Bunun için de uluslararasÄ± hukukun gerektirdiÄŸi her ÅŸeyin yapÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸinde hiçbir tereddüt yoktur." diyen Böke, Türkiye'nin, AK Parti'nin yanlÄ±ÅŸ ve maceracÄ± dÄ±ÅŸ politikalarÄ± sonucunda, Suriye'de bir bataklÄ±ÄŸa gömüldüÄŸünü ileri sürdü.

"Türkiye' diyen bizler asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±z"

Referandum sürecinin kurallarÄ±nÄ±n, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile deÄŸiÅŸtirilerek, "Hep biz konuÅŸalÄ±m, gerçekler sussun" denildiÄŸini ileri süren Böke, gerçekler ortaya çÄ±karsa bu düzenin deÄŸiÅŸeceÄŸini, Türkiye'nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Böke, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± daha ilk günden zorbalÄ±kla engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Demokratik hakkÄ±nÄ± kullanan, karÅŸÄ±sÄ±na konmuÅŸ olan iki tercihten birine dair görüÅŸ bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaÅŸÄ±nÄ± 'terörist' ilan ediyorlar, gözleri dönmüÅŸ. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, gece yarÄ±sÄ± sinsice getirdiÄŸiniz KHK'larla üniversiteden atmaya kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yüzlerce bilim insanÄ±, 'hayÄ±r' dediÄŸi için gece uykularÄ±nÄ±zÄ± kaçÄ±ran Ä°rfan DeÄŸirmenci, bu ülkenin nice milyonlarca onurlu insanÄ±, 'Türkiye' diyen bizler asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. Gerçekler konuÅŸulacak. Siz sesimizi kÄ±stÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zannedeceksiniz ama siz kÄ±smaya çalÄ±ÅŸtÄ±kça, herkes bizi daha çok duyacak. Türkiye kazanacak ve bugünden zaten kazanÄ±yor. Terörist ilan etmeye kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu millet, Cumhuriyeti yeniden ayaÄŸa kaldÄ±racak, sizin çarpÄ±k düzeninizi, bu saray rejimini bitirecek ve yeniden aydÄ±nlÄ±k bir Türkiye hikayesini demokratik bir biçimde hep beraber yazacak. Siz bu deÄŸiÅŸimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünüz için korkuyorsunuz."

Üniversite öÄŸrencilerine çaÄŸrÄ±

Herkesin görevinin sandÄ±ÄŸa gitmek, bu demokratik hakkÄ± hayÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde kullanmak ve sandÄ±klara sahip çÄ±kmak olduÄŸunu belirten Böke, gençlere, "Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±z bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda olduÄŸunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayÄ±tlarÄ±nÄ±zÄ± aldÄ±rmayÄ± ihmal etmeyin. Siz varsanÄ±z, Türkiye'nin yarÄ±nlarÄ± mutlaka aydÄ±nlÄ±k olacak, siz varsanÄ±z Türkiye Cumhuriyeti demokratikleÅŸecek." diye seslendi.

"AYM konusu deÄŸerlendiriliyor"

Böke, açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gidip gitmeyeceÄŸinin" sorulmasÄ± üzerine Böke, "Parti üst kurullarÄ±mÄ±zÄ±n hepsinde de bugünkü MYK'da da konu deÄŸerlendirilmeye devam ediyor. YarÄ±n SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z bu konuyla ilgili açÄ±klamayÄ± yapacak parti adÄ±na." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.