CHP'li Selin Sayek BÃ¶ke sandÄ±ktan kesinlikle hayÄ±r Ã§Ä±kacak dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek Böke, CHP Esenyurt Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi "Memleket için el ele" konulu panelde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili olarak, sandÄ±ÄŸa gidilmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "Bize düÅŸen de kapÄ±sÄ±nÄ± çalacaÄŸÄ±mÄ±z komÅŸumuza, iÅŸte bu siyasi ideolojiden arÄ±nmÄ±ÅŸ ama bir Türkiye ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu tek kiÅŸiye duyulan sevgiden arÄ±nmÄ±ÅŸ ama 80 milyonun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ±n bütünlüÄŸünü anÄ±msatmaktÄ±r. Bizi ortak kÄ±lan neyse onu yeniden yaÅŸatmak için çok hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"Bu mesele bir parti meselesi deÄŸil memleket meselesidir" diyen Böke, sandÄ±ktan çÄ±kacak sonucun "hayÄ±r" olduÄŸunu çok kararlÄ±lÄ±kla ve gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile söyleyebildiklerini aktardÄ±.

"Parlamento onlara hiç engel olmadÄ±"

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel de 15 yÄ±lda AK Parti'nin yetkisi eksik olduÄŸu için istediÄŸi hangi ÅŸeyi yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merak edildiÄŸini dile getirerek, "Sorun onlara, 'Terörle mücadelede ne istediniz de parlamenter sistem engel oldu? Ä°ÅŸsizliÄŸi çözemediniz, enflasyonu neyiniz eksikti de yok edemediniz, bu ülkenin hangi ciddi sorununa Parlamenter sistem engel oldu?' BunlarÄ± sorun, hiçbir cevap alamayacaksÄ±nÄ±z. Bugün terörde, ekonomide, iÅŸsizlikte, yolsuzlukta Parlamento onlara hiç engel olmadÄ±. Çünkü doÄŸrunun karÅŸÄ±sÄ±nda kimse duramaz ama yanlÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ± zaman karÅŸÄ±sÄ±nda bizim sesimizin ve sizin vicdanÄ±nÄ±zÄ±n olmasÄ± bu sisteme baÄŸlÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Özgür Özel, Ä°stanbul'dan baÅŸlayarak, tüm Anadolu'da öbek öbek "HayÄ±r"Ä± yükselteceklerini sözlerine ekledi.