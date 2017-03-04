CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlundan herkes sandÄ±ÄŸa gitsin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'deki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve demokratik kitle örgütleri ile buluÅŸtu. KonuÅŸmasÄ±nda, 16 Nisan’da yapÄ±lacak referandumda, evet oyu vereceklere neler söylenmesi gerektiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parti genel baÅŸkanÄ± olarak deÄŸil 'vatandaÅŸ Kemal' olarak konuÅŸtuÄŸunu söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± düÅŸünerek kullanmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. 16 Nisan’da yapÄ±lacak olan referandumun bir seçim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu referandumda kullanacaÄŸÄ±z oyun A, B partisi ile ilgisi yok. Bu bir seçim deÄŸil. KullandÄ±ÄŸÄ±m oydan sonra ÅŸu parti iktidara gelecek ÅŸu düÅŸecek, böyle bir ÅŸey yok, bu gerçeÄŸi bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za anlatmak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu. CHP Lideri, "SandÄ±ÄŸa gitmediÄŸiniz takdirde torunlarÄ±nÄ±za ve çocuklarÄ±nÄ±za hesap veremezsiniz. ÇocuklarÄ±nÄ±za ileride söyleyeceÄŸiniz en güzel cümle, ‘gittim hayÄ±r oyu kullandÄ±m’dÄ±r" diyerek 16 Nisan’da seçmenleri sandÄ±ÄŸa davet etti.

DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K NELER GETÄ°RÄ°YOR?

Evet oyu kullanacaklara neler anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÄ±ralayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Anayasa deÄŸiÅŸikliklerini oylayacaÄŸÄ±z. Neleri getiriyor bu? VatandaÅŸa önce ÅŸunu soruyoruz; ‘Siz Türkiye’nin saygÄ±n bir vatandaÅŸÄ± olarak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n taraflÄ± mÄ± tarafsÄ±z mÄ± olmasÄ±nÄ± istersiniz?’ EÄŸer tarafsÄ±z olsun diyorsa yapacaÄŸÄ± tek ÅŸey hayÄ±r oyu kullanmak. Ancak ‘Biz taraflÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± istiyoruz’ diyorlarsa o zaman, cumhurbaÅŸkanÄ± taraflÄ± olursa 80 milyonu temsil edebilir mi? Çünkü yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine göre seçilecek olan baÅŸkan, aynÄ± zamanda bir partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. ÖrneÄŸin ben CHP Genel BaÅŸkanÄ±yÄ±m ama 80 milyonu temsil edemem. SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti’nin genel baÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda baÅŸbakan ama 80 milyonu temsil edebilir mi? SayÄ±n Devlet Bahçeli kendi partisini temsil eder ama Türkiye’yi temsil edemez. Ama bütün siyasi partiler bir araya gelirse 80 milyonu temsil edebilir. CumhurbaÅŸkanÄ± da ancak kendi partisini temsil edebilir."

YARGI BAÄžIMSIZLIÄžI ORTADAN KALKACAK

Yeni sistemle yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan tamamen kalkacaÄŸÄ±nÄ± savunan CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: "Bir partinin genel baÅŸkanÄ± mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi? Bunu yaparsa o mahkeme adil davranÄ±r mÄ± davranmaz mÄ±? Bir partinin genel baÅŸkanÄ± anayasa mahkemesinin 15 üyesinden 12’sini tayin etsin mi etmesin mi? Bunu her vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kendi vicdanÄ±nda sorgulamasÄ± lazÄ±m. Bu 80 milyon vatandaÅŸÄ±n ortak sorundur. VatandaÅŸÄ±mÄ±z hakim tayin etsin ne olacak diyebilir. Burada kentsel dönüÅŸüm var. KamulaÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ± diyelim. BaÅŸkan kentin yarÄ±sÄ±nÄ± kamulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m dedi, bedel olarak da metrekareye 5 lira düÅŸtü. VatandaÅŸ ‘buranÄ±n deÄŸeri 5 lira deÄŸil bin lira’ diyecek haklÄ± olarak. HakkÄ±nÄ± nerede arayacak? Mahkemede. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ± kim tayin etmiÅŸ, kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ± veren baÅŸkan. Hakim vatandaÅŸÄ± mÄ± dinleyecek yoksa baÅŸkanÄ± mÄ±? BaÅŸkanÄ± dinleyecek yoksa sürülecek. BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n bu kadar önemi vardÄ±r. Bugün yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±labilir ama kör topal da olsa yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var. Ama yarÄ±n bunu tamamen kaybetmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Adaletten, hukuktan, eÅŸitlikten söz ediyorsak bunun güvencesi adalettir, yargÄ±dÄ±r. Bu güvence elimizden alÄ±nÄ±rsa adaletten, haktan, hukuktan söz edemeyiz."

BÄ°R ALLAH'IN KULU ANLATSIN

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile 550 milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 600’e çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir Allah’Ä±n kulu bunun bize neden 600 milletvekili olduÄŸunu anlatsÄ±n. DünyanÄ±n parasÄ±nÄ± ödeyecek bu ülkenin vatandaÅŸlarÄ±. Niçin? Makulü nedir 450, siz 600’e çÄ±karÄ±yorsunuz. Daha da önemlisi 600 milletvekili seçtik gönderdik. Ne yapacak bunlar, mecliste ne yapacak. Åžu anda ne yapÄ±yor? Mecliste yasama görevini yapÄ±yor. EÄŸer herhangi bir vatandaÅŸÄ±n sorunu çÄ±karsa tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± milletvekiline sorunu iletiyor, milletvekili bürokrata telefon ediyor, Ankara’ya gidip derdini anlatÄ±yor sorunu çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sorun çözülür ya da çözülmez ama sohbet eder çay kahvesini içer, memleketine döner. Yeni düzenleme ile milletvekili ile milletin arasÄ±ndaki baÄŸ kalkÄ±yor. Milletvekili asla bir bürokrata telefon edemiyor. Ä°stedikleri gibi güvenoyu yok. Benim seçtiÄŸim vatandaÅŸ olarak parlamentoya gönderdiÄŸim milletvekillerinden bir hükümet güvenoyu istiyorsa bu millete duyulan güvensizliktir. Niye güvenoyu istemeyelim? Böyle daha güvenli çalÄ±ÅŸmaz mÄ±, ‘gel arkadaÅŸ ben sana güvenoyu verdim sen neden böyle yaptÄ±n.’ Bu soruyu sorabilir. BunlarÄ± vatandaÅŸlar bilmiyor, vatandaÅŸa anlatacaÄŸÄ±z. O zaman Türkiye’yi gerçek anlamda demokratik standartlarÄ±n egemen olduÄŸu bir ülke haline getireceÄŸiz."

UGANDA'DA BÖYLE MODEL YOKTUR

KonuÅŸmasÄ±nda "Kimsenin hesap vermediÄŸi bir yapÄ± mÄ± istiyorsunuz?" diye soran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu örneÄŸi verdi: "OturduÄŸunuz apartmanda yönetim kurulu var, aidat ödüyorsunuz. Peki o aidatlar doÄŸru yere harcanÄ±yor mu diye denetim kurulu seçiyorsunuz. Apartmanda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olayÄ± koskoca Türkiye’de niye yapmÄ±yorsunuz? DünyanÄ±n hangi ülkesinde vatandaÅŸ vergi verir, siyasi otoriteri hesabÄ±nÄ± vermez? Ä°ster Papua Yenigine, ister Uganda’ya gidin böyle bir model yoktur. Bunu herkese anlatmak zorundasÄ±nÄ±z. Åžimdi o vatandaÅŸÄ±mÄ±za söyleyin bir kiÅŸiye Meclisi feshetme yetkisini verelim mi vermeyelim mi? Gazi Meclisi bir kiÅŸi çÄ±kacak diyecek ki ‘feshettim yeniden seçime gideceÄŸiz.’ Bu yetki verilsin mi? VatandaÅŸ bu ayrÄ±ntÄ±larÄ±n hiçbirini bilmiyor. Özellikle bilmemesi için çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Anlatacak olan benim, sizlersiniz. VatandaÅŸ Kemal olarak konuÅŸuyorum. Biz TBMM onurunu korumak zorundayÄ±z."

NASIL FESHEDERSÄ°N KARDEÅžÄ°M

Evet demenin Türkiye’yi felakete sürükleyeceÄŸini öne süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± herkese anlatmak zorundasÄ±nÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kaç yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak bunu da sorun vatandaÅŸa. Åžu cevabÄ± verin; ‘biz de bilmiyoruz. 50 mi, 500 mü, 100 bin mi bilmiyoruz. Afganistan’da iki yardÄ±mcÄ± var, seçimle geliyor. Peki Türkiye’de baÅŸkan yardÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± ve hiçbirinin seçimle gelmemesi içinize siniyor mu? Bunu anlatÄ±n vatandaÅŸa. VatandaÅŸÄ±n oyu deÄŸerli ama bundan sonra deÄŸersiz olacak. Senin seçip Meclise gönderdiÄŸin milletvekili, sayÄ±sÄ± 600’e çÄ±ktÄ±. Bunlar Meclise ne yapacak? MaaÅŸ alÄ±p oturacaklar. Seçilen baÅŸkan bir süre diyecek ki ‘Bu Meclise ne gerek var? Bunu da kapatalÄ±m’ diyecek. HazÄ±rlanan tuzaÄŸÄ±n uzun vadeli geleceÄŸi nokta burasÄ±dÄ±r. ‘Milli irade’ diyorlar. Egemenlik milletindir. Ä°yi de milletin seçtiÄŸi milletvekili ve parlamentoyu sen nasÄ±l feshedersin kardeÅŸim. Parlamentonun gerekçe gösterilmeden feshedilmesi milli iradeye ihanettir. Bunu her yerde anlatÄ±n" dedi.

MUHTARLIKLARI KAPATABÄ°LÄ°R

DeÄŸiÅŸiklik geçerse baÅŸkanÄ±n bir kararname ile isterse muhtarlÄ±klarÄ± kapatabileceÄŸini kaydeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, muhtarlara da ÅŸöyle seslendi: "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine göre devletin yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi iÅŸle ilgili kararname çÄ±karma yetkisi var. Belki bazÄ± muhtar arkadaÅŸlarÄ±m ‘olur mu efendim’ der. Ona söyleyin; öyle bir yetki veriyorsunuz, bÄ±rakÄ±n muhtarlÄ±ÄŸÄ±, adam TBMM’yi feshediyor, muhtarlÄ±ÄŸÄ± mÄ± kapatmayacak. Bu anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸine hayÄ±r demenin ne kadar hayÄ±rlÄ± bir sonuç doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± önce kendinizden bilmek zorundasÄ±nÄ±z. MuhtarlÄ±k seçimleri demokrasinin en saf tecelli ettiÄŸi seçimlerdir. Demokrasiye tahammül edemeyenler, gün gelir muhtarlarÄ±n yetkilerini muhtarlarÄ±n elinden alÄ±rlar. Devletin yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi; bugün bir bakanlÄ±k kurulduÄŸunda Meclis kurar. Kim müsteÅŸar olacak, kim genel müdür, elçi, vali olacak TBMM belirler. Kimin müsteÅŸar olacaÄŸÄ±nÄ±, kimin devlette genel müdür olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz dolayÄ±sÄ±yla. DeÄŸiÅŸiklik geçerse, devletin yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi iÅŸe ilgili tek yetkili organ baÅŸkan olacak. ÖrneÄŸin amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu ortaokulu mezunu, bir kararname yayÄ±nlayacak ve ‘ortaokul mezunu müsteÅŸar olabilir’ diyecek. Tak atayacak amcaoÄŸlunu. Tutup kendi partisinin tüm il baÅŸkanlarÄ±nÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yapabilir."

VALÄ° VE Ä°L BAÅžKANLARI ARASINDA KAVGA ÇIKAR

16 Nisan’da sandÄ±ÄŸa giderken seçmenlerin düÅŸünüp ellerini vicdanlarÄ±na koymasÄ± gerektiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Size düÅŸünün. DüÅŸünün ve öyle sandÄ±ÄŸa gidiyorum diyorum. Bu kadar tehlikeli bir sonuç olmamalÄ± Türkiye için. Bugünkü sistem iyi çalÄ±ÅŸmÄ±yormuÅŸ. Niye? ‘Çift baÅŸlÄ±lÄ±k var.’ Kim çift baÅŸlÄ±? Ä°ki cumhurbaÅŸkanÄ±, iki baÅŸbakan mÄ± var? HayÄ±r. Peki yeni deÄŸiÅŸiklik çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda asÄ±l o zaman çift baÅŸlÄ±lÄ±k olacak. BaÅŸkan hem baÅŸkan hem parti genel baÅŸkanÄ± olacak. Vali kimi temsil edecek? Bugünkü anayasal düzende vali cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± temsil eder. Parti il baÅŸkanÄ± Binali Beyi temsil eder. EÄŸer anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi geçerse illerde vali ve il baÅŸkanÄ± arasÄ±nda müthiÅŸ bir kavga çÄ±kar. O diyecek, ‘ben baÅŸkanÄ± temsil ediyorum’, o diyecek ‘ben baÅŸkanÄ± temsil ediyorum.’ Kimin sözü geçecek? Devlette tek seslilik bitecek devlet tam bir kaosun içine sürüklenmiÅŸ olacak. Valiler; tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± koruyun. Referandumda ÅŸöyle veya böyle oy kullanÄ±n diye vatandaÅŸÄ± zorlanmayÄ±n. Devlet valisiysen devletin valisi gibi davranÄ±n. VatandaÅŸÄ± evet demeye zorlamayacaksÄ±nÄ±z. Söylüyorlar çünkü baskÄ± kuruyorlar" diye konuÅŸtu.

ANLATSINLAR DÄ°NLEYELÄ°M

"HayÄ±r diyenler teröristtir diyorlar" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu ifadelere yer verdi: "Madem güzel bir ÅŸey getiriyorlar, niye bu deÄŸiÅŸikliÄŸi anlatmÄ±yorlar da hayÄ±r diyenleri terörist ilan ediyorlar? VatandaÅŸa bu söyleyin. Güzel bir ÅŸey yapÄ±yorlarsa çÄ±kÄ±p anlatsÄ±nlar dinleyelim. Ä°ster hayÄ±r ister evet oyu kullansÄ±n. 80 milyon vatandaÅŸÄ±n benim baÅŸÄ±mÄ±n üstünde yeri vardÄ±r. Sadece o vatandaÅŸlardan, ister doÄŸuda, ister batÄ±da, kuzeyde, güneyde otursun; kimliÄŸi, yaÅŸam tarzÄ±, siyasi görüÅŸü ne olursa olsun bu ülkede huzur mu istiyoruz? Birlikte yaÅŸamak mÄ± istiyoruz? Ä°ÅŸ ve aÅŸ mÄ± istiyoruz? BunlarÄ±n hepsinin yolu yönetimi var. Hiçbirinin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgisi yok. Bu deÄŸiÅŸiklik geçerse terör bitecekmiÅŸ. 15 yÄ±ldÄ±r terörü bitirdiniz de biri elinizden mi tuttu? Bunu kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda söylüyorlar. DeÄŸiÅŸiklik geçerse ekonomide istikrar olacakmÄ±ÅŸ. 15 yÄ±ldÄ±r tek parti yönetiyor, ekonomide istikrarÄ± saÄŸlayamadÄ±nÄ±z da kaos ortamÄ±nda mÄ± saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z? Birileri size engel mi oldu? 15 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yönetiyorsunuz. CumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakan, bakanlar, valiler, polisler, askerler sizden. Bu milletin yakasÄ±ndan niye düÅŸmüyorsunuz? Bunu hangi gerekçe ile dayatÄ±yorsunuz?"

ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N ÇOCUÄžU MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° OLACAK MI?

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile 18 yaÅŸÄ±nda milletvekili olma konusu hakkÄ±nda da konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir madde daha getirmiÅŸler. 18 yaÅŸÄ±nda elbet milletvekili olsun ama 18 yaÅŸÄ±nda milletvekili yapacaÄŸÄ±mÄ±z çocuÄŸun askerlikten muaf olmasÄ± saÄŸlanacak. Çiftçinin çocuÄŸu milletvekili olacak mÄ±? BakkalÄ±n çocuÄŸu olacak mÄ±? ManavÄ±n çocuÄŸu olacak mÄ±? Kendi çocuklarÄ±nÄ± 18 yaÅŸÄ±nda milletvekili yapÄ±p ve askere gitmeme yollarÄ±nÄ± açacaklar. Ä°tiraz eden vatandaÅŸa bunu anlatÄ±n. Sözde gençlerin aÄŸzÄ±na bal çalacaklar. OnlarÄ± da kullanarak oy almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Gençlerin siyasete girmesini isterim ama gençlerimizin tuzaÄŸa düÅŸmesini istemem" dedi.

ÇAÄžRISINI YÄ°NELEDÄ°

Parti liderlerine televizyon önünde bir araya gelme çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± da yineleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Neden evet oyu istediklerini anlatamÄ±yorlar. Yeri geliyor, ‘KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu doÄŸrularÄ± söylemiyor’ diyorlar. Amerika, Fransa, Japonya’da, 80’lerde Türkiye’de önemli olaylarda siyasi parti liderleri televizyona çÄ±kardÄ±, bizler de cevap verirdik. VatandaÅŸ da kanaatini oluÅŸtururdu. Ben çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±m. Buyurun ben yanÄ±lmÄ±ÅŸ olabilirim, belki siz doÄŸrularÄ± söylemiÅŸ olabilirsiniz. Ben de kitapçÄ±ÄŸÄ± alacaÄŸÄ±m siz de alÄ±n. Nerede yanlÄ±ÅŸ söylediÄŸimi anlatÄ±n bana. Geliyorlar mÄ± gelemezler. Neden? Çünkü onlar da biliyorlar ki ben doÄŸrularÄ± söylüyorum. Hangi konuda yanlÄ±ÅŸ söyledik? Onu da söyleyemiyorlar. ‘HayÄ±r çÄ±karsa kaos olur, ekonomi kötüye gider’ diyorlar. HayÄ±r çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸbakanlÄ±k görevini yürütecek. HayÄ±r diyerek aslÄ±nda Binali Beyi koruyoruz, koltuÄŸuna sahip çÄ±kÄ±yoruz. ‘Görevini sürdür’ diyoruz. Bu deÄŸerli milletimiz ‘Biz sizi seçtik. Herkese anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde görevini yapsÄ±n’ demeli" diye konuÅŸtu.

GÜLEN DEVLETE SIZMAK Ä°ÇÄ°N 35 YIL UÄžRAÅžTI

Referandumda evet çÄ±karsa kaos çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± öne süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ± kararnamesinde deÄŸiÅŸecek kanun sayÄ±sÄ± 2 bin 20’nin üzerinde. Eskiden bunlarÄ± Meclis yapÄ±yordu ÅŸimdi Meclis yapamayacak. AsÄ±l tehlike nerede? AsÄ±l tehlike; bir kiÅŸiyi ikna ettiÄŸiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletini en geç 24 saat içinde ele geçiriyorsunuz. Fetullah Gülen devlete sÄ±zmak için 35 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±. Her alana sÄ±zdÄ±. Åžimdi bu kadar çaba göstermeye gerek yok. Bir kiÅŸiyi ikna ettiÄŸinizde tek bir kararname ile kendi adamlarÄ±nÄ± bir günde yerleÅŸtirebilir. Bizim insanÄ±mÄ±z bu kadar yetkiyi bir kiÅŸiye verebilir mi? Vermemesi lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.