Ana Sayfa | SÄ°YASET TÃ¼rkiye 08/03/2017 13:30

CHP'li BÃ¶ke bize dÃ¼ÅŸen fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenlemeler yapmak dedi

selin sayek bÃ¶ke

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Selin Sayek BÃ¶ke ile Veli AÄŸbaba, Malatya Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan HÃ¼seyin ErkoÃ§'u ziyaret etti

Böke, ziyarette yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 8 Mart'Ä±n Dünya KadÄ±nlar Günü olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Türkiye'nin 144 ülke arasÄ±nda kadÄ±n ve erkek eÅŸitliÄŸi açÄ±sÄ±ndan 130’uncu sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Böke, "Biz siyasetçilere düÅŸen de kadÄ±n ve erkek fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini saÄŸlayacak yasal düzenlemeler yapmak. Bir kadÄ±nla erkek arasÄ±nda iÅŸveren açÄ±sÄ±ndan fark kÄ±lÄ±nmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak siyasetçilerin yasal düzenlemelerle saÄŸlayabileceÄŸi bir ÅŸey. Ebeveynin izinlerinin eÅŸitlenmesi, kadÄ±n ve erkeÄŸin çalÄ±ÅŸan ve emek olarak eÅŸ deÄŸer olduÄŸunu göstermemiz yasal olarak mümkün." ifadelerini kullandÄ±. 

"Parti ve isim üzerinden tartÄ±ÅŸmÄ±yoruz"

AÄŸbaba da 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilecek halk oylamasÄ±nÄ±n huzur ve barÄ±ÅŸ içinde geçmesini diledi.

Evet oyu verenlerin de hayÄ±r oyu verenlerin de kendileri için kÄ±ymetli olduÄŸunu belirten AÄŸbaba, "Parti ve bir isim üzerinden tartÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± öncelikle belirtmek istiyorum. Bunu SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve AK Parti üzerinden tartÄ±ÅŸmÄ±yoruz, geleceÄŸin meselesi olarak tartÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

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