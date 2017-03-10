DemirtaÅŸ'Ä±n Ahmet DavutoÄŸlu'na hakaretten hapsi isteniyor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸluâ€™na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DemirtaÅŸ, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliÄŸin Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek, "DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±m halen duruyor. Sorgu yapÄ±lmasÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ihlali anlamÄ±na gelir. Öncelikle Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± incelensin" dedi. Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n incelenmesine karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.

DEMÄ°RTAÅž SEGBÄ°S Ä°LE BAÄžLANDI

BakÄ±rköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya Selahattin DemirtaÅŸ baÅŸka suçtan tutuklu bulunduÄŸu Edirne Cezaevi’nden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya baÄŸlandÄ±. Söz alan DemirtaÅŸ, iddianamenin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya dair olduÄŸunu, konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± zaman milletvekili olduÄŸunu söyleyerek, "Bir milletvekilinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma yapÄ±labilmesi için iki soruÅŸturma ÅŸartÄ±nÄ±n aynÄ± anda gerçekleÅŸtirilmesi lazÄ±m. Birincisi Anayasa’nÄ±n 83/2 maddesi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± düzenleyen koruma mekanizmasÄ±nÄ±n usulüne uygun olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmasÄ± gerekir. Ä°kincisi ise Anayasa’nÄ±n 83/1 maddesinde düzenlenen milletvekilinin sorumsuzluÄŸu kapsamÄ±na giren bir konuÅŸma olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti gerekir. Ä°ddia makamÄ± soruÅŸturmayÄ± yürütürken her iki koÅŸulunda gerçekleÅŸip gerçekleÅŸmediÄŸini irdelememiÅŸtir" dedi.

"DOKUNULMAZLIÄžIM DEVAM EDÄ°YOR"

20 MayÄ±s 2016 tarihinde parlamento da her dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n belli dosyalar için kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen DemirtaÅŸ, "Parlamento da hem de ’dokunulmazlÄ±k olduÄŸu gibi devam ediyor’ ÅŸeklinde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu anda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± sadece bu dosya için kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir milletvekili olarak huzurunuzda yargÄ±lanÄ±yorum. Ama tam da bu saniyede dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±m olduÄŸu gibi devam ediyor. ÖrneÄŸin mahkeme salonunda herhangi bir suç iÅŸlediÄŸimi iddia ederseniz hakkÄ±mda fezleke düzenleyip meclise göndermek dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir iÅŸlem yapamazsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi fiilen uygulanamaz bir deÄŸiÅŸikliktir. Biz bu yüzden Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu uygulanamaz olduÄŸunu ve bu nedenle yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ettik. Yoksa ’Bir yargÄ± yetkisini tanÄ±mÄ±yoruz, bizi yargÄ±layamazlar’ demedik" ifadelerini kullandÄ±.

"ANAYASA’YA AYKIRILIK Ä°DDÄ°ASI Ä°NCELENSÄ°N"

Parlemontada yeterli sayÄ±da imzaya ulaÅŸamadÄ±klarÄ± için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davasÄ± açamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran DemirtaÅŸ, bu nedenle Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, Anayasal denetime tabi tutulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DemirtaÅŸ, "Anayasa’ya eklenen geçici bir madde ile o tarihte parlamentoda veya bakanlÄ±kta bulunan bütün fezlekelere dair dokunulmazlÄ±klar tümüyle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu deÄŸiÅŸiklik Anayasa’ya açÄ±kça aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu aÅŸamada mahkemenizden talebim ÅŸudur; Henüz somut norm denetimi tabi tutulmamÄ±ÅŸ olan bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla bu aÅŸamada bekletilici sorun kabul edilerek mahkemeniz tarafÄ±ndan iptali talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini talep ediyorum. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±m halen duruyor. Sorgu yapÄ±lmasÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n ihlali anlamÄ±na gelir. Öncelikle Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± incelensin" dedi.

Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n incelenmesine karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± MayÄ±s ayÄ±na erteledi.

DEMÄ°RTAÅž’IN 3 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca hazÄ±rlanan iddianamede Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n, Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu’na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 1 yÄ±ldan 2 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Hürriyet