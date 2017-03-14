KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±kladÄ± Hollanda'ya ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabilir

CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Hollanda'ya karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da yapÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

HollandalÄ±lar bu yaptÄ±klarÄ±nÄ± telafi edene kadar baskÄ±larÄ±n süreceÄŸini açÄ±klayan KurtulmuÅŸ, "Özür dileyecekler ve telafi edecekler. Siyasi yaptÄ±rÄ±mlarla baÅŸladÄ±k ekonomik alan da yaptÄ±rÄ±mlar da gelebilir. Hollanda'dan yaptÄ±klarÄ±nÄ± düzeltmelerini beklyiyoruz. Biz iÅŸi daha ileriye götürmeden krizi baÅŸlatanÄ±n krizi çözmesini istiyoruz. Ortaya koyduÄŸumuz yaptÄ±rÄ±mlar birebir misillemedir. Onlar ne yaptÄ±larsa karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. Ve onlarÄ±n bu siyasi yaptÄ±rÄ±mlar sonucunda telefai edeceklerini ümit ediyoruz." dedi.

"BÜYÜKELÇÄ°MÄ°Z GERÄ° ÇEKÄ°LMEYECEK"

KurtulmuÅŸ, ayrÄ±ca Rutterdam Büyükelçisinin geri çekilmeyeceÄŸini de açÄ±kladÄ±.

TEMSÄ°LCÄ°LÄ°KLERÄ°N ETRAFI GÜVENLÄ°K ÇEMBERÄ°NE ALINDI

Numan KurtulmuÅŸ, " Hollanda temsilcilikleri etrafÄ±nda gerekli önlemler alÄ±ndÄ± ÅŸuan binanÄ±n içerisine girilemez." dedi. Temsilciliklerin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlerine açÄ±klÄ±k getiren KurtulmuÅŸ, uygulamanÄ±n temsilciliklerdeki çalÄ±ÅŸanlarÄ± içerde tutmak için yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± binanÄ±n etrafÄ±nÄ±n güvenlik çemberine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.