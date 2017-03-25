Ana Sayfa | SÄ°YASET TÃ¼rkiye 25/03/2017 07:46

Ä°nsanlar referandum oylamasÄ±nÄ±n parti meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yor

Selin Sayek BÃ¶ke

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda referanduma dair yeni aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “KHK’lerle hukuk yerine keyfiliÄŸin geçmesinin ve keyfi karar vermenin” iÅŸsizlikte, enflasyonda yansÄ±malarÄ± olduÄŸunu belirtti. Böke “Bunlara bakÄ±nca bu fiili durumun ekonomi için ne kadar olumsuz olduÄŸunu anlÄ±yoruz” dedi.

CHP’li Böke Bloomberg HT’de konuk olduÄŸu AkÄ±llÄ± Para programÄ±nda referandum öncesinde seçimle ilgili görüÅŸlerini paylaÅŸarak, “Bu dönemde yapÄ±lan anketlerin ne kadar gerçeÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na emin deÄŸilim, anketler yakÄ±n ama hayÄ±rÄ± önde gösteren birçok anket de gördük. Ancak sahada gördüÄŸüm ÅŸey, insanlar bu sandÄ±ÄŸÄ±n parti meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu oylamanÄ±n memleket meselesi olduÄŸunu anlÄ±yor” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Selin Böke, yatÄ±rÄ±m ortamÄ± ve büyüme ortamÄ±nÄ± saÄŸlayacak reform yapma gerekliliÄŸine dikkat çekerek “Herkes çok borçlu, büyük sanayici de zor durumda, buna yavaÅŸlama da eklenince Türkiye’de reel sektör krizinin çÄ±kma ihtimali kapÄ±da bekliyor. BirÅŸey yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi aÅŸikar ama maliye politikasÄ± tarafÄ±ndaki gevÅŸemeler sadece bir nefeslik can veriyor. Oysa bizim tek nefese deÄŸil, maraton koÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z güçlenmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Siyasetin artÄ±k yatÄ±rÄ±m ortamÄ± ve büyüme ortamÄ±nÄ± saÄŸlayacak reformlarÄ± yapma iradesine geçmeli” dedi.

Böke referandumdan evet de çÄ±ksa, hayÄ±r da çÄ±ksa yüksek ihtimalle bir seçim olabileceÄŸini söyleyerek “Ama bundan sonra Türkiye’de demokratik bir biçimde seçim yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorsak 16 Nisan’daki karar her birimiz için hayati önemde. Yani gönülden baÄŸlÄ± olduÄŸumuz bir siyasi partiye oy verebileceÄŸimiz Türkiye istiyorsak ÅŸimdi o seçimleri düÅŸünmekten çok bugün hayÄ±r demeliyiz ki yine hakkaniyetli seçimler olabilsin” yorumunu yaptÄ±.

Piyasanin OHAL’i ilk olarak nispeten olaÄŸan karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Böke “TL 15 Temmuz’da 3 ekim’e kadar 8 kuruÅŸ deÄŸer kaybetti. OHAL’in keyfi uzatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan beri TL çok dalgalanÄ±yor ve hep negatif ayrÄ±ÅŸÄ±yor. OHAL’in uzatÄ±lmasÄ±ndan üretici de yatÄ±rÄ±mcÄ± da herkes rahatsÄ±z. Bu OHAL düzeni büyük belirsizlik yaratÄ±yor” diye konuÅŸtu.

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