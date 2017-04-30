Deniz Baykal'a ait binaya giren hÄ±rsÄ±z bakÄ±n neler Ã§aldÄ±

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 'a ait yapÄ±mÄ± devam eden Ã¼Ã§ katlÄ± iÅŸ merkezi kimliÄŸi belli olmayan kiÅŸiler tarafÄ±ndan soyuldu

Olay, MuratpaÅŸa Ä°lçesi Gebizli Mahallesi, Termessos BulvarÄ±’ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a ait yapÄ±mÄ± tamamlanmamÄ±ÅŸ 3 katlÄ± iÅŸ merkezinde meydana geldi.Ä°ÅŸ merkezine giren kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, krom olan ve maddi deÄŸeri yüksek asansör kapÄ±larÄ± da dahil tüm tesisatÄ±n bakÄ±r kablolarÄ±nÄ± çaldÄ±. Bununla yetinmeyen hÄ±rsÄ±z ya da hÄ±rsÄ±zlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

KOMÅžUSU FARK ETTÄ°

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± yan komÅŸunun gece balkonda iki kiÅŸiyi görmesiyle ortaya çÄ±ktÄ±. Baykal’Ä± arayan komÅŸusu balkonda iki kiÅŸi gördüÄŸünü, muhtemelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸüphelisi olabileceÄŸini söyledi.

Bunun üzerine yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Ahmet Paksoy’u arayan Baykal, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Sabah iÅŸ merkezine gelen Ahmet Paksoy, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n boyutunun ciddi olduÄŸu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise ÅŸikayette bulunuldu.

‘150 BÄ°N TL CÄ°VARINDA HASAR VAR’

Ahmet Paksoy, “Ciddi bir hasar var. Yetkili kiÅŸilerden, özellikle elektrikçinin söylediÄŸine göre asansör ve tesisatlarda 150 bin TL civarÄ±nda hasar var. Hasar büyük olunca emniyete haber verdik. Sabah erken saatlerde geldiler. Hala hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Nereden girdikleri konusunda henüz bir kanÄ±t yok elimizde. Bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k var ama elimizde net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± için kimsenin günahÄ±nÄ± almak istemiyoruz. Gerçekten ciddi bir hasar, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey. Ä°çimiz parçalandÄ± desek yeridir. Deniz bey bir haftadÄ±r ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda, toplantÄ±larÄ± var. Kendisiyle temas halindeyiz, telefonla sürekli görüÅŸüyoruz. YapÄ±lacak bir ÅŸey yok. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± ile ilgili olay yeri inceleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanÄ±rken, hÄ±rsÄ±z ya da hÄ±rsÄ±zlar her yerde aranmaya baÅŸlandÄ±” dedi.