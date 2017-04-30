CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 1 MayÄ±s'Ä± kutladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararÄ± ne olursa olsun herkes biliyor ki 'HayÄ±r' kazandÄ±. Bu nedenle 1 MayÄ±s, haksÄ±zlÄ±ÄŸa, eÅŸitsizliÄŸe, adaletsizliÄŸe ve baskÄ±lara karÅŸÄ± 16 Nisan'da gösterdiÄŸimiz dayanÄ±ÅŸmayla bütünleÅŸmelidir" dedi.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü mesajÄ± ÅŸöyle: "EmeÄŸin üzerindeki baskÄ± her geçen gün artÄ±yor. Temel haklar ve özgürlükler iktidarÄ±n OHAL sopasÄ±yla yok ediliyor. Kamu emekçileri iÅŸ güvencesi tehdidiyle, iÅŸçiler kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n yok edilmesi riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± ve örgütlenme hürriyeti daha fazla kÄ±skaca alÄ±nmak isteniyor. KiralÄ±k iÅŸçilik, taÅŸeronlaÅŸma ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma iÅŸ yaÅŸamanÄ±n tüm alanlarÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik ve iÅŸ kazalarÄ± artÄ±yor, yoksulluk kökleÅŸiyor; gelir adaletsizliÄŸi ve eÅŸitsizlik ülkemizin kaderi haline getirilmek isteniyor. Bu olumsuz tabloya karÅŸÄ±n 16 Nisan 2017 Pazar günü yapÄ±lan halkoylamasÄ±nda ortaya çÄ±kan tablo, demokrasiden ve özgürlükten yana tüm kesimlerin birlikteliÄŸinin ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n, haksÄ±zlÄ±ÄŸa ve tiranlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± ortak mücadelesinin engellemelere raÄŸmen baÅŸarÄ±ya ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararÄ± ne olursa olsun herkes biliyor ki 'HayÄ±r' kazandÄ±. Bu nedenle 1 MayÄ±s, haksÄ±zlÄ±ÄŸa, eÅŸitsizliÄŸe, adaletsizliÄŸe ve baskÄ±lara karÅŸÄ± 16 Nisan'da gösterdiÄŸimiz dayanÄ±ÅŸmayla bütünleÅŸmelidir. CHP olarak bizler 1 MayÄ±s Mücadele, Birlik ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü emeÄŸin, demokrasinin ve özgürlüÄŸün bayramÄ± olarak, emekçi halkÄ±mÄ±zla birlikte meydanlarda kutlayacaÄŸÄ±z. EmeÄŸin, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n, özgürlüÄŸün, demokrasinin ve barÄ±ÅŸÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± hep birlikte dalgalandÄ±racaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸçilerimizin ve emekçilerimizin 1 MayÄ±s'Ä±nÄ± kutluyor, yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za huzur ve barÄ±ÅŸ içerisinde kutlayacaklarÄ± bir gün diliyorum. YaÅŸasÄ±n 1 MayÄ±s!"