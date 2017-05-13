Ana Sayfa | SÄ°YASET TÃ¼rkiye 13/05/2017 18:35

CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Marmaris'teki katliama iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Recep Tayyip ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi trafik kazasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MuÄŸla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlÄ± rampada, bir tur otobüsünün devrildiÄŸi kazayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. ErdoÄŸan, "Bu tür acÄ±larÄ±n önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alÄ±nmasÄ± hususunda ilgili tüm kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n gereken hassasiyeti göstereceklerine inanÄ±yorum" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kazaya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasÄ±nda, çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden ve yaralanmasÄ±ndan dolayÄ± fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar temenni ediyorum. Bu tür acÄ±larÄ±n önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alÄ±nmasÄ± hususunda ilgili tüm kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n gereken hassasiyeti göstereceklerine inanÄ±yorum."

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