Son golÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e'ye atan Amedspor takÄ±m kaptanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Amedspor'un kaptanÄ± Åžehmus Ã–zer, dÃ¼n akÅŸam geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Amedspor'un takÄ±m kaptanÄ± Åžehmus Özer'in arabasÄ±, 20 AralÄ±k SalÄ± günü katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÄŸünden sonra Malatya'dan Mardin'e dönerken uçuruma yuvarlandÄ±.Olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden 36 yaÅŸÄ±ndaki Åžehmus Özer'in arabasÄ± ve cesedi bulundu.Amedspor Kulübü, olayÄ± resmi facebook sitesinden duyurdu.

BAÅžKAN EDEMEN: HABER ALAMIYORDUK

Amedspor BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen, olayla ilgili olarak NTV Spor' a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, önceki akÅŸamdan beri Åžehmus Özer'den haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "AradÄ±k, ulaÅŸamadÄ±k. Daha sonra aramalara baÅŸladÄ±k ve kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. Dün gece (önceki gece) saat 10 gibi Malatya'da arkadaÅŸlarÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Maalesef dönerken ElazÄ±ÄŸ'da uçurumdan aÅŸaÄŸÄ± uçmuÅŸ. AracÄ± bulundu. Çok üzgünüz. Türk futbol camiasÄ±nÄ±n baÅŸÄ± saÄŸolsun" dedi.

ÅžEHMUS ÖZER KÄ°MDÄ°R?

10 MayÄ±s 1980'de DiyarbakÄ±r’Ä±n Ergani ilçesinde doÄŸan Åžehmus Özer, profesyonel futbol hayatÄ±na da 1998 yÄ±lÄ±nda Erganispor’da baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. ArdÄ±ndan Malatyaspor ve Kayserispor maceralarÄ± yaÅŸadÄ±. 2 sezon GümüÅŸhanespor’da oynadÄ±ktan sonra 4 yÄ±l boyunca Mardinspor formasÄ± giydi. SonrasÄ±nda Ä°zmir takÄ±mlarÄ±na giden Åžehmus Özer, KarÅŸÄ±yaka ve Altay formalarÄ±nÄ± terletti.Mersin Ä°dmanyurdu, Akhisar Belediyespor, ÅžanlÄ±urfaspor deneyimlerinden sonra Ä°zmir’e geri döndü ve bir sezon KarÅŸÄ±yaka, bir sezon daha Altay’da futbol hayatÄ±na devam etti. Son 3 yÄ±ldÄ±r Amed Sportif Faaliyetler formasÄ±yla yeÅŸil sahalarda top koÅŸturan Åžehmus Özer, bu sezon 18 maçta forma giyerken, 5 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

SON GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATMIÅžTI

Forvet mevkisinde oynayan Åžehmus Özer, son golünü 15 AralÄ±k'ta Fenerbahçe ile DiyarbakÄ±r'da oynanan ve 1-1 sona eren Ziraat Türkiye KupasÄ± maçÄ±nda atmÄ±ÅŸtÄ±.

14 MAÇ CEZA ALMIÅžTI

Forvet mevkisinde oynayan Åžehmus Özer, 17 Mart 2013'te KarÅŸÄ±yaka formasÄ± giyerken, Göztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda hakem Hüseyin SabancÄ±'nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için 14 maç men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.