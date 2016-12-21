Trabzonspor'dan Eto'ya bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu sezon sonu kiralamak istediÄŸini sÃ¶yleyen Trabzonspor, teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Takvim'in haberine göre Akhisar Belediyespor'dan Rodallega'yÄ± kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonu kiralamak için harekete geçti. Bu futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralanmasÄ± için teklif yapÄ±lacak. Trabzonspor Yönetimi'nin bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Ancak bu oyuncuyla BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da ilgilenmesi en büyük problem olarak gösterilirken önemli geliÅŸmelerin yaÅŸanmasÄ± bekleniyor.