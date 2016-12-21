Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± sporcularÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye gitmesini yasakladÄ±

Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra sporcularÄ±nÄ±n ve spor takÄ±mlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye gitmesini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, spor takÄ±mlarÄ±nÄ±n Türkiye'ye gitmesini yasakladÄ±. BakanlÄ±k, tüm spor federasyonlarÄ±ndan ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takÄ±mÄ± ve sporcu göndermemelerini istedi.Ä°ran'Ä±n Ankara BüyükelçiliÄŸinden resmi haber ajansÄ± Ä°RNA'ya yapÄ±lan açÄ±klamada, yasak kararÄ±nÄ±n "Türkiye'deki mevcut durum ve güvenlik gerekçesi" göz önünde bulundurularak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° DE "GÄ°TMEYÄ°N" TAVSÄ°YESÄ°NDE BULUNMUÅžTU

Dün de Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±na zaruri olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuÅŸtu. Tahran yönetimi ayrÄ±ca Türkiye'deki baÅŸkonsolosluklarÄ±nÄ± salÄ± günü kapatÄ±rken, temsilciliklerini bugün de kapalÄ± tutacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.