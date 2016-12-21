Ana Sayfa | SPOR 21/12/2016 10:31

Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± sporcularÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye gitmesini yasakladÄ±


Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra sporcularÄ±nÄ±n ve spor takÄ±mlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye gitmesini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, spor takÄ±mlarÄ±nÄ±n Türkiye'ye gitmesini yasakladÄ±. BakanlÄ±k, tüm spor federasyonlarÄ±ndan ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takÄ±mÄ± ve sporcu göndermemelerini istedi.Ä°ran'Ä±n Ankara BüyükelçiliÄŸinden resmi haber ajansÄ± Ä°RNA'ya yapÄ±lan açÄ±klamada, yasak kararÄ±nÄ±n "Türkiye'deki mevcut durum ve güvenlik gerekçesi" göz önünde bulundurularak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° DE "GÄ°TMEYÄ°N" TAVSÄ°YESÄ°NDE BULUNMUÅžTU

Dün de Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±na zaruri olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuÅŸtu. Tahran yönetimi ayrÄ±ca Türkiye'deki baÅŸkonsolosluklarÄ±nÄ± salÄ± günü kapatÄ±rken, temsilciliklerini bugün de kapalÄ± tutacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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TerÃ¶re karÅŸÄ± Vodafone Arena'da dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlenecek

YaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±, "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenleyecek.

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Arda Turan

Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan'Ä± konuÅŸuyor

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ lig takÄ±mlarÄ±ndan Hercules'i 7-0 yenerek Kral KupasÄ±'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atÄ±p bir asist yapan ve takÄ±mÄ±na bir de penaltÄ± kazandÄ±ran Arda Turan, maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§ildi