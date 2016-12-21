Galatasaray Tuzlaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam Galatasaray ile Tuzlaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleÅŸen antrenmanda OsmanlÄ±spor maçÄ±nda forma giyen futbolcularÄ±n rejenerasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giymeyen futbolcularÄ±n ise, topla Ä±sÄ±nma çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±klarÄ± antrenmanÄ±n devamÄ±nda ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Ana bölümde ise sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, rakipsiz hücum organizasyonlarÄ± üzerinde durdu.

Galatasaray, Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saat 17.00'de yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma ile tamamladÄ± ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray Tuzlaspor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Tuzlaspor maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftayÄ± 2-2'lik OsmanlÄ±spor beraberliÄŸiyle tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 3. haftasÄ±nda 21 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Tuzlaspor'la oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± olarak gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, OsmanlÄ±spor maçÄ±nda forma giyen futbolcularÄ±n yenileme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirtildi. DiÄŸer oyuncularÄ±n ise pas ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hücum organizasyonlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bildirildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte, OsmanlÄ±spor maçÄ±nda aÄŸÄ±r bir sakatlÄ±k geçiren Serdar Aziz sezonu kapatÄ±rken, tedavisi devam eden Kolbeinn Sigthorsson'un ise topla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.