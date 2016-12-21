Ana Sayfa | SPOR 21/12/2016 15:50

Amedsporlu futbolcu Åžehmus Ã–zer'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Ã¶nemli detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Kendisinden 2 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namayan Amedspor'un kaptanÄ± Åžehmus Ã–zer'in aracÄ±nÄ±n uÃ§uruma dÃ¼ÅŸerek yuvarlandÄ±ktan sonra bir Ã§ukura dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Kendisinden 2 gündür haber alÄ±namayan, dün ElazÄ±ÄŸ'da cesedi bulunan Amedspor kaptanÄ± Åžehmus Özer'in (36) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çÄ±ktÄ±.Özer'in aracÄ±nÄ±n uçuruma yuvarlandÄ±ktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düÅŸtüÄŸü, bu yüzden yoldan geçenler tarafÄ±ndan görülmesinin zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da belirlendi. Özer'in aracÄ±nÄ± kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiÅŸ...

DONARAK ÖLMÜÅž

YapÄ±lan ilk ön otopside Özer'in yaralandÄ±ktan sonra donarak öldüÄŸü tespit edildi. Özer'in ailesi ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak DiyarbakÄ±r'a götürecek. ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. KazanÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸi ise uzman ekiplerin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± raporla ortaya çÄ±kacak.

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