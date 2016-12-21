'YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maÃ§Ä±nda forma giyecek futbolcular belli oldu

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafÄ±ndan organize edilen ve gelirinin ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda forma giyecek kadro belli oldu
TFF son zamanlarda artan terör olaylarÄ± nedeniyle futbol ailesini beraberliÄŸe davet ettiÄŸi ve bu vesile ile yarÄ±n akÅŸam saat 20.00'de BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ±'nda yapÄ±lacak 'YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maçÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Geliri ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak organizsonun kadro listesi ÅŸu ÅŸekilde;