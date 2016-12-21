Ana Sayfa | SPOR 21/12/2016 18:11

'YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maÃ§Ä±nda forma giyecek futbolcular belli oldu

YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafÄ±ndan organize edilen ve gelirinin ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda forma giyecek kadro belli oldu

TFF son zamanlarda artan terör olaylarÄ± nedeniyle futbol ailesini beraberliÄŸe davet ettiÄŸi ve bu vesile ile yarÄ±n akÅŸam saat 20.00'de BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ±'nda yapÄ±lacak 'YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maçÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Geliri ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak organizsonun kadro listesi ÅŸu ÅŸekilde;

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TerÃ¶re karÅŸÄ± Vodafone Arena'da dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlenecek

YaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±, "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenleyecek.

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Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan'Ä± konuÅŸuyor

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ lig takÄ±mlarÄ±ndan Hercules'i 7-0 yenerek Kral KupasÄ±'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atÄ±p bir asist yapan ve takÄ±mÄ±na bir de penaltÄ± kazandÄ±ran Arda Turan, maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§ildi