Alman futbolcu silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± durumu aÄŸÄ±r

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, Ã¼lkesinde soygun sÄ±rasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Dinamo Dresden'den yapÄ±lan açÄ±klamada, 21 yaÅŸÄ±ndaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ailesini ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada dükkana giren kimliÄŸi belirsiz soyguncunun, Wachs'Ä±n 59 yaÅŸÄ±ndaki halasÄ±nÄ± silah ile öldürürken. Boynundan vurulan genç futbolcu ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±larak ameliyata alÄ±nan Wachs hayati tehlikeyi atlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° ÅžÜPHELÄ°

Emniyetten yapÄ±lan açÄ±klamada ise olayÄ±n ardÄ±ndan iki ÅŸüpheliyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve saldÄ±rÄ±nÄ±n nedeninin henüz tespit edilemediÄŸi bildirildi. Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Åžoke olduk. ÅžaÅŸkÄ±n ve çok üzgünüz. Kulüp olarak Marc'Ä±n ve ailesinin yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.