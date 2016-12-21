Ana Sayfa | SPOR 21/12/2016 20:52

Alman futbolcu silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± durumu aÄŸÄ±r

Marc Wachs

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, Ã¼lkesinde soygun sÄ±rasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Dinamo Dresden'den yapÄ±lan açÄ±klamada, 21 yaÅŸÄ±ndaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ailesini ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada dükkana giren kimliÄŸi belirsiz soyguncunun, Wachs'Ä±n 59 yaÅŸÄ±ndaki halasÄ±nÄ± silah ile öldürürken. Boynundan vurulan genç futbolcu ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±larak ameliyata alÄ±nan Wachs hayati tehlikeyi atlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° ÅžÜPHELÄ°

Emniyetten yapÄ±lan açÄ±klamada ise olayÄ±n ardÄ±ndan iki ÅŸüpheliyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve saldÄ±rÄ±nÄ±n nedeninin henüz tespit edilemediÄŸi bildirildi. Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Åžoke olduk. ÅžaÅŸkÄ±n ve çok üzgünüz. Kulüp olarak Marc'Ä±n ve ailesinin yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TerÃ¶re karÅŸÄ± Vodafone Arena'da dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlenecek

YaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±, "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenleyecek.

hakem

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 16. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemleri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 16. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu

Arda Turan

Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan'Ä± konuÅŸuyor

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ lig takÄ±mlarÄ±ndan Hercules'i 7-0 yenerek Kral KupasÄ±'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atÄ±p bir asist yapan ve takÄ±mÄ±na bir de penaltÄ± kazandÄ±ran Arda Turan, maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§ildi