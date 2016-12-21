Burak YÄ±lmaz TÃ¼rkiye'den bÃ¶yle Ã¶zÃ¼r diledi

Burak YÄ±lmaz, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ortaya Ã§Ä±kan bir otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼yle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine dair sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz sosyal medya hesabÄ±ndan özür yazÄ±sÄ± yayÄ±nladÄ±.

Galatasaray'dan Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Burak YÄ±lmaz, bir Ä°ETT ÅŸoförüyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±n basÄ±na sÄ±zmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, resmi Instagram hesabÄ±ndan özür diledi.

YÄ±lmaz'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"08/12/2016 tarihinde bir halk otobüsü personeliyle aramda geçen tatsÄ±z münakaÅŸaya iliÅŸkin olarak bu açÄ±klamayÄ± yapmaya gerek duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki "linç kültürü" nün güzel ülkemde her alana hakim olmasÄ± beni çok üzmektedir. OlayÄ±n aslÄ±na gelirsek; AracÄ±mÄ± görevli vale arkadaÅŸÄ±mÄ±za teslim ederek yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmekte iken otobüsün aynasÄ±nÄ±n kafamÄ± teÄŸet geçmesi sonucu refleks ile aracÄ±n kapÄ±sÄ±na vurdum. Kendi aracÄ±m ile otobüs arasÄ±nda kaldÄ±m ve ezilme tehlikesi yaÅŸadÄ±m. Akabinde otobüs ÅŸöförü aracÄ± durdurdu ve bana küfür etti. Ben kendisine "abi" diye hitap ederken ve "babam yaÅŸÄ±ndasÄ±n" derken, o bana sopa ve küfür ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Dikkatsizce araç kullanan, küfür eden ve sopa ile bana vurmaya kalkan ÅŸahÄ±s ile ilgili olarak hiçbir ÅŸekilde adli ve idari iÅŸlem yapmadÄ±m ve ÅŸikayette bulunmadÄ±m. Bu tatsÄ±z olayÄ±n büyümemesi ve kapanmasÄ± adÄ±na da gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za detaylarÄ± anlatmadÄ±m. Ancak aradan 10 gün geçtikten sonra görüntüler basÄ±na servis edildi. Åžöför arkadaÅŸÄ±mÄ±z kanal kanal gezmeye baÅŸladÄ±. Çok acÄ± olaylar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu dönemde bu tatsÄ±z olay gündeme taÅŸÄ±ndÄ±. Son olarak kimsenin ekmeÄŸi ile oynamam mümkün deÄŸildir ve öÄŸrendiÄŸim kadarÄ± ile de Ä°ETT, ÅŸoför beyin iÅŸ akdini feshetmemiÅŸtir. Ä°ETT kendi bünyesinde konuya iliÅŸkin tahkikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmuÅŸtur. Ülkemizin birlik ve beraberliÄŸe dayanÄ±ÅŸmaya en çok ihtiyacÄ± olduÄŸu bu günlerde, kendi adÄ±ma üzerime düÅŸeni yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum. Yine de gündemi böyle bir konu ile meÅŸgul ettiÄŸim için canÄ±m ülkemden özür diliyorum."