Ana Sayfa | SPOR 21/12/2016 21:01

Galatasaray 2 1 Tuzlaspor maÃ§ sonucu

Galatasaray Tuzlaspor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Galatasaray evinde Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla maÄŸlup etti

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam Galatasaray evinde Tuzlaspor'u aÄŸÄ±rladÄ±. Ä°lk yarÄ±nÄ±n 22. dakikasÄ±nda yan hakemin sakatlanmasÄ±yla oyun durdu. KarÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Galatasaray Sabri'nin golüyle 68. dakikada 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'un beraberlik golünü dakika 75'te Ozan kaydetti. Galatasaray'da Semih'in rakip ceza sahasÄ±nda düÅŸmesiyle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip penaltÄ± kazandÄ±. Dakika 91'de Josue'nin golüyle Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmada üstünlük saÄŸladÄ±. 3 puan ev sahibi Galatasaray'Ä±n oldu.

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