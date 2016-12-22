Ana Sayfa | SPOR 22/12/2016 08:23

Menemen Belediyespor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Menemen Belediyespor FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam FenerbahÃ§e, Menemen Belediyespor ile Ä°zmir'de mÃ¼cadele edecek

Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu’nda 3 puanla 2’nci basamakta yer alan 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup temsilcisi Menemen Belediyespor, bu akÅŸam tarihinde ilk kez Fenerbahçe’yle rakip olacak. Ä°zmir Atatürk StadÄ±’nda Arda KardeÅŸler’in düdük çalacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.30’da baÅŸlayacak. Mücadelenin bilet fiyatlarÄ± kapalÄ± tribün 50 TL, açÄ±k tribün 30 TL olarak belilendi.

Menemen Belediyespor Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

 

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