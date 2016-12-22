Menemen Belediyespor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ lig takÄ±mlarÄ±ndan Hercules'i 7-0 yenerek Kral KupasÄ±'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atÄ±p bir asist yapan ve takÄ±mÄ±na bir de penaltÄ± kazandÄ±ran Arda Turan, maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§ildi