Menemen Belediyespor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam FenerbahÃ§e, Menemen Belediyespor ile Ä°zmir'de mÃ¼cadele edecek
Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu’nda 3 puanla 2’nci basamakta yer alan 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup temsilcisi Menemen Belediyespor, bu akÅŸam tarihinde ilk kez Fenerbahçe’yle rakip olacak. Ä°zmir Atatürk StadÄ±’nda Arda KardeÅŸler’in düdük çalacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.30’da baÅŸlayacak. Mücadelenin bilet fiyatlarÄ± kapalÄ± tribün 50 TL, açÄ±k tribün 30 TL olarak belilendi.
Menemen Belediyespor Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.