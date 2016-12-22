Chapecoense takÄ±mÄ± Sudamericana KupasÄ±'nÄ± aldÄ±

Kolombiyaâ€™nÄ±n Medellin kentine hareket eden Chapecoense takÄ±mÄ± dahil 71 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± sonrasÄ± Atletico Nacional, Sudamericana KupasÄ±â€™nÄ±n Chapecoense takÄ±mÄ±na verilmesini istemiÅŸti. Kupa, Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ±n yeni baÅŸkanÄ± Plinio David de Nes Filhoâ€™ya sunuldu.

Gelecek yÄ±l düzenlenecek Copa Libertadores turnuvasÄ±nÄ±n kura çekimi öncesinde düzenlenen tören ile kupa, önceki baÅŸkan Sandro Pallaoro’nun kazada hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ±n yeni baÅŸkanÄ± Plinio David de Nes Filho’ya sunuldu.Ödül töreninde, organizasyonu ÅŸampiyon tamamlamalarÄ±na vesile olan finaldeki rakipleri Atletico Nacional’e teÅŸekkür eden BaÅŸkan Nes Filho, "Ortak kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanaÄŸÄ± veren Atletico Nacional Kulübüne minnettarlÄ±ÄŸÄ±mÄ± sunarÄ±m. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Sudamericana KupasÄ± finalinde Atletico Nacional ile karÅŸÄ±laÅŸmak için Bolivya’nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya’nÄ±n Medellin kentine hareket eden Chapecoense takÄ±mÄ± dahil 77 kiÅŸinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduÄŸu uçak, daÄŸlÄ±k araziye düÅŸmüÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Atletico Nacional, Sudamericana KupasÄ±’nÄ±n Chapecoense takÄ±mÄ±na ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayÄ± düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiÅŸ ve bu durum kabul görmüÅŸtü.