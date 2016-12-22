Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan'Ä± konuÅŸuyor

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ lig takÄ±mlarÄ±ndan Hercules'i 7-0 yenerek Kral KupasÄ±'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atÄ±p bir asist yapan ve takÄ±mÄ±na bir de penaltÄ± kazandÄ±ran Arda Turan, maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§ildi

El Mundo Deportivo gazetesi, "Arda, kimse üç yÄ±ldÄ±zÄ± (Neymar-Messi-Luis Suarez) hatÄ±rlamasÄ±n diye bir hat-trick daha yaptÄ±." ifadesini baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na çÄ±kararak yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda, "Arda, Noel arifesinde Nou Camp'Ä± dolduran 64 bin taraftarÄ±n önünde Messi'yi aratmadÄ±. Arda, 3 yÄ±ldÄ±zÄ±n forma giymediÄŸi maçta Barça'nÄ±n forvetteki komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± eline aldÄ±. Dikkat edin! Arda, bu sezon tüm turnuvalarda toplam gol sayÄ±sÄ±nÄ± 11'e çÄ±kardÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"Türk tutkusunu yansÄ±tÄ±yor"

"Arda, Türk tutkusunu yansÄ±tÄ±yor." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atan Sport gazetesi, "Arda, forvette oynadÄ±ÄŸÄ± zaman kendini çok daha rahat hissettiÄŸini ve belirleyici olduÄŸunu bir kez daha gösterdi. Arda, futbolu bir BrezilyalÄ± gibi oynuyor. Topu güler yüzle alÄ±yor, okÅŸarcasÄ±na kontrol ediyor ve neÅŸeyle oynuyor. Tam bir yetenek. Arda az konuÅŸup, çok gülüyor. Az ya da çok oynasÄ±n onu ilgilendirmiyor. Luis Enrique'nin ihtiyacÄ± olduÄŸu anlarda hep orada. Geçen sezon toplamda bin 174 dakika oynayan Arda, ÅŸimdiden bu rakamÄ± geçti. Türk futbolcu, bu sezon bin 233 dakika sahada kaldÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Arda kendini Messi gibi hissediyor"

Marca gazetesi, "Yeniden bir hat-trick'e imza atan Arda'dan büyük bir performans. Gecenin en büyük zaferini Arda Turan kazandÄ±. Sahada Turan ÅŸov vardÄ±. Türk futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok farklÄ±lÄ±k katÄ±yor. Hem forvet hem de orta sahada oynayabiliyor. Barcelona'da 3 yÄ±ldÄ±z veya Iniesta'nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± anlarda Arda temel bir taÅŸ. Arda Turan, Luis Enrique için vazgeçilmez. RastlantÄ± veya deÄŸil, Türk futbolcu, hakkÄ±nda çÄ±kan gece hayatÄ± söylentilerinden sonra sanki pil deÄŸiÅŸtirip çok daha iyi performans göstermeye baÅŸladÄ±." ÅŸeklinde yorumlar yaptÄ±.

"15'lik Arda Turan" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atan El Mundo gazetesi de "Türk futbolcu 15 dakikada hat-trick yaptÄ± ve Hercules'e karÅŸÄ± gol yaÄŸmurunun liderliÄŸini üstlendi." diye yazdÄ±.

El Pais gazetesi ise "Arda, kendini Messi gibi hissediyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak, "Barcelona, 3 yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n oynamadÄ±ÄŸÄ± ya da sonucu getiremedikleri maçlarda kendine dördüncü bir golcü buldu: Arda Turan. TakÄ±mdaki as yedek olan Türk futbolcu, Borussia Mönchengladbach maçÄ±nda olduÄŸu gibi Barcelona'ya yine ani bir deÄŸiÅŸiklik kattÄ±. Arda iyi oynadÄ±, güzel goller attÄ±. Hatta Messi'nin ÅŸimdiye kadar yapamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde hat-trick'i bir kafa iki de ayak golüyle yaptÄ±." görüÅŸünü savundu.