Ana Sayfa | SPOR 22/12/2016 17:07

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 16. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemleri

hakem

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 16. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu

KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yönetecek hakemler ÅŸöyle;

24 AralÄ±k Cumartesi

16.00 Adanaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Hüseyin Göçek

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Gaziantepspor: Serkan ÇÄ±nar

25 AralÄ±k Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-OsmanlÄ±spor: Cüneyt ÇakÄ±r

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor:Halil Umut Meler

19.00 Antalyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: FÄ±rat AydÄ±nus

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 AralÄ±k Pazartesi

19.00 GençlerbirliÄŸi-Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali PalabÄ±yÄ±k

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