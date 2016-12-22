SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 16. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemleri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 16. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu
KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yönetecek hakemler ÅŸöyle;
24 AralÄ±k Cumartesi
16.00 Adanaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Hüseyin Göçek
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Gaziantepspor: Serkan ÇÄ±nar
25 AralÄ±k Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-OsmanlÄ±spor: Cüneyt ÇakÄ±r
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor:Halil Umut Meler
19.00 Antalyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: FÄ±rat AydÄ±nus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 AralÄ±k Pazartesi
19.00 GençlerbirliÄŸi-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali PalabÄ±yÄ±k