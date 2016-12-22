TerÃ¶re karÅŸÄ± Vodafone Arena'da dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlenecek

YaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±, "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenleyecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapÄ±lacak maç, Vodafone Arena'da gerçekleÅŸtirilecek.

YILDIZ YAÄžACAK

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Süper Lig takÄ±mlarÄ±nda forma giyen her takÄ±mdan birer yerli ve yabancÄ± futbolcu katÄ±lacak. Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit ve gazi olanlarÄ±n ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak.Maç, saat 20.00'de baÅŸlayacak. "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" maçÄ±nda yer alacak oyuncu ve teknik adamlar ÅŸöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir YÄ±lmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner AydoÄŸdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay Ä°ravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, MusaMuhammed, Volkan Babacan, YalçÄ±n Ayhan, Emre BelözoÄŸlu (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, OÄŸuzhan Özyakup, Olcay Åžahan (BeÅŸiktaÅŸ), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk Ä°nan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet ÇalÄ±k, Selçuk Åžahin (GençlerbirliÄŸi), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut DoÄŸan Åžahin (KasÄ±mpaÅŸa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Åžahiner (Atiker Konyaspor), Erdal KÄ±lÄ±çarslan, Lukas Szukala (OsmanlÄ±spor), Onur KÄ±vrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak YÄ±lmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), RÄ±za ÇalÄ±mbay (Antalyaspor), Abdullah AvcÄ± (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Åženol GüneÅŸ (BeÅŸiktaÅŸ), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), Ä°brahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (GençlerbirliÄŸi), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal ÖzdeÅŸ (KasÄ±mpaÅŸa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa ReÅŸit Akçay (OsmanlÄ±spor).