Ana Sayfa | SPOR 22/12/2016 20:38

Trabzonspor kupa mÃ¼cadelesinde gol yaÄŸdÄ±rdÄ±

Trabzonspor KÄ±zÄ±lcabÃ¼lÃ¼kspor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± H Grubu mÃ¼cadelesinde Trabzonspor, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±lcabÃ¼lÃ¼kspor'u 5-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye KupasÄ± H Grubu 3. hafta maçÄ±nda sahasÄ±nda KÄ±zÄ±lcabülükspor'u 5-0 maÄŸlup etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya kale sahasÄ± önünde bulunan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-0

30. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n pasÄ±nda topla birlikte ceza sahasÄ±na giren Güray Vural'Ä±n aÅŸÄ±rtma vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu. 2-0

35. dakikada Güray'Ä±n ceza sahasÄ± içine ortasÄ±nda Yusuf YazÄ±cÄ± topuÄŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Abdulkadir'in önüne bÄ±raktÄ±. Abdulkadir düzgün bir vuruÅŸla topu filelere gönderdi. 3-0

61. dakikada ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda Mühittin Tekin'in Bero'yu düÅŸürmesi sonucu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Özgür Türkalp penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanan Yusuf YazÄ±cÄ± meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara yolladÄ±. 4-0

84. dakikada Suk ortasÄ±nda Okay'Ä±n kafayla indirdiÄŸi topu önüne alan Yusuf YazÄ±cÄ± düzgün bir vuruÅŸ meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu. 5-0

Stat: Avni Aker

Hakemler: Özgünç Türkalp xxx, Osman KarakaÅŸ xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki Yavru xxx, Jan Durica xxx, Mustafa Yumlu xxx (Mustafa AkbaÅŸ dk. 75 x), Güray xxx, Abdülkadir Ömür xxx (Yusuf ErdoÄŸan dk. 85 ?), Bero xxx (Okay dk. 75 x), Aytaç Kara xxx, Yusuf YazÄ±cÄ± xxx, Castillo xx, Suk xx

Yedekler: UÄŸurcan ÇakÄ±r, Akakpo, Luis Ibanez, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Ersun Yanal

KÄ±zÄ±lcabölükspor:Abdullah Nanim x, Semih x, Tayfun Sabri x, Mustafa Altun x (Cihat dk. 61 x), Kerim Bölük x, Ramazan x, Özer Ercili x, Taygun Vurgun x, Reha YaylÄ± x (Mühittin Tekin dk. 46 x), Emir Can Sayar x, Fatih Arat x (Emre dk. 74 x)

Yedekler: Serkan Ä°lgün, Melih, Burak, Serkan Özen

Teknik Direktör: Hasan Åžermet

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 10), Güray Vural (dk. 30), Abdulkadir Ömür (dk. 35), Yusuf YazÄ±cÄ± (dk. 61 pen. ve 85) (Trabzonspor)

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