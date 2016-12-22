YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nÄ±n kazananÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye Futbol Ligi'ndeki Yerli ve YabancÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcular Åžehitlere SaygÄ± maÃ§Ä± nedeniyle bir araya geldi

Son dönemde yaÅŸanan terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Åžehitlere SaygÄ± MaçÄ±" yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapÄ±lan maç, Vodafone Arena'da oynandÄ±.

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir YÄ±lmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner AydoÄŸdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay Ä°ravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, MusaMuhammed, Volkan Babacan, YalçÄ±n Ayhan, Emre BelözoÄŸlu (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, OÄŸuzhan Özyakup, Olcay Åžahan (BeÅŸiktaÅŸ), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk Ä°nan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet ÇalÄ±k, Selçuk Åžahin (GençlerbirliÄŸi), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut DoÄŸan Åžahin (KasÄ±mpaÅŸa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Åžahiner (Atiker Konyaspor), Erdal KÄ±lÄ±çarslan, Lukas Szukala (OsmanlÄ±spor), Onur KÄ±vrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak YÄ±lmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), RÄ±za ÇalÄ±mbay (Antalyaspor), Abdullah AvcÄ± (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Åženol GüneÅŸ (BeÅŸiktaÅŸ), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), Ä°brahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (GençlerbirliÄŸi), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal ÖzdeÅŸ (KasÄ±mpaÅŸa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa ReÅŸit Akçay (OsmanlÄ±spor).

Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maçÄ±nda yerliler kazandÄ±Yerli YÄ±ldÄ±zlar, 23. dakikada Emre BelözoÄŸlu'nun penaltÄ± golüyle öne geçti. Gol sonrasÄ± tüm oyuncular tribünlere asker selamÄ± verdi.

NOTLAR:

ÅžEHÄ°T AÄ°LELERÄ° TRÄ°BÜNDE

MaçÄ± izlemeye ÅŸehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± protokol giriÅŸinden stada giriÅŸ yaptÄ±. Spor klubü baÅŸkanlarÄ± da bir otobüs ile stada geldi.

Bu arada, Valide Sultan Camiinnden ÅŸehitler gÄ±yabÄ±nda sela okundu.

SIKI GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

YoÄŸun güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± stad çevresinde iki ayrÄ± arama noktasÄ± oluÅŸturuldu. Ä°lk arama noktasÄ±nda, üst aramasÄ± yapÄ±ldÄ±. Stad giriÅŸinde kurulan ikinci arama noktasÄ±nda da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alÄ±ndÄ±.

50 MÄ°LYON 630 BÄ°N LÄ°RA TOPLANDI

Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit ve gazi olanlarÄ±n ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak. "Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maçÄ± vesilesiyle, ÅŸehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk LirasÄ± toplandÄ±.