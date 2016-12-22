Ana Sayfa | SPOR 22/12/2016 21:07

Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda kaÃ§ TL baÄŸÄ±ÅŸ toplandÄ±

yÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±

Vodefone Arena'da bu akÅŸam Åžehitlere SaygÄ± adÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen organizasyonda duygu dolu anlar yaÅŸandÄ±

Son dönemde yaÅŸanan terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Åžehitlere SaygÄ± MaçÄ±" yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapÄ±lan maç, Vodafone Arena'da oynandÄ±.

50 MÄ°LYON 630 BÄ°N LÄ°RA TOPLANDI

Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit ve gazi olanlarÄ±n ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak. "Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maçÄ± vesilesiyle, ÅŸehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk LirasÄ± toplandÄ±.

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YÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±

YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nÄ±n kazananÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye Futbol Ligi'ndeki Yerli ve YabancÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcular Åžehitlere SaygÄ± maÃ§Ä± nedeniyle bir araya geldi

Trabzonspor KÄ±zÄ±lcabÃ¼lÃ¼kspor

Trabzonspor kupa mÃ¼cadelesinde gol yaÄŸdÄ±rdÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± H Grubu mÃ¼cadelesinde Trabzonspor, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±lcabÃ¼lÃ¼kspor'u 5-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti


TerÃ¶re karÅŸÄ± Vodafone Arena'da dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlenecek

YaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±, "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenleyecek.