Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda kaÃ§ TL baÄŸÄ±ÅŸ toplandÄ±

Vodefone Arena'da bu akÅŸam Åžehitlere SaygÄ± adÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen organizasyonda duygu dolu anlar yaÅŸandÄ±

Son dönemde yaÅŸanan terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancÄ± futbolcularÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Åžehitlere SaygÄ± MaçÄ±" yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapÄ±lan maç, Vodafone Arena'da oynandÄ±.

50 MÄ°LYON 630 BÄ°N LÄ°RA TOPLANDI

Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit ve gazi olanlarÄ±n ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak. "Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maçÄ± vesilesiyle, ÅŸehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk LirasÄ± toplandÄ±.