Ana Sayfa | SPOR 23/12/2016 09:48

Bu takÄ±mla kimse maÃ§ yapmak istemiyor iÅŸte nedeni


Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas en son maÃ§Ä±nÄ± 2010 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun nedeni ise, rakiplerinin sert maÃ§ yaptÄ±klarÄ± iÃ§in onlarla oynamak istememesi nedeniyle sahaya Ã§Ä±kmamasÄ±.

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçÄ±nÄ± da 3-0'lÄ±k skorlarla kazandÄ± ancak bunun nedeni oynadÄ±klarÄ± muhteÅŸem futbol deÄŸil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çÄ±kmamasÄ±.Rakipleri, maçlarÄ±n 'terör ortasÄ±nda' geçtiÄŸi gerekçesiyle Canelas'la maç yapmaktan kaçÄ±nÄ±rken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alÄ±yor. Nitekim internette dolaÅŸan videolar da Canelas'lÄ± futbolcularÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

13 TAKIMDAN SADECE BÄ°RÄ° SAHAYA ÇIKTI

OyuncularÄ±nÄ±n çoÄŸu, FC Porto'nun 'Ultras' taraftar grubu üyesi olan Mavi-BeyazlÄ± ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alÄ±rken, ligde yer alan diÄŸer 13 takÄ±mdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldÄ±.EÄŸer kulüp bu ÅŸekilde devam edip ligi kazanÄ±rsa 3. Lig'de çÄ±kmak için play-off'a katÄ±lacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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