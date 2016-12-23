Ana Sayfa | SPOR 23/12/2016 10:11

Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda 50 milyon 630 bin TL gelir elde edildi


DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da dÃ¼zenlenen ve gelirinin ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± planlanan 'Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maÃ§Ä±nda 50 milyon 630 bin TL elde edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Son dönemde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak bir birliktelik sergilemek amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n himayesinde 'Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±' maçÄ± organize edildi. Vodafone Arena'da oynanan maçta yerli yÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±, yabancÄ± yÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±nÄ± 4-3 maÄŸlup etti.

YERLÄ°LER KAZANDI

30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan ve Cüneyt ÇakÄ±r'Ä±n yönettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n gollerini Emre BelözoÄŸlu, Selçuk Åžahin, Mehmet Akyüz, Selçuk Ä°nan, Josef de Souza ve Kweuke (2) kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±yla ÅŸehit ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak organizasyonda elde edilen gelirin 50 milyon 630 bin TL olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

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Bu takÄ±mla kimse maÃ§ yapmak istemiyor iÅŸte nedeni

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas en son maÃ§Ä±nÄ± 2010 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun nedeni ise, rakiplerinin sert maÃ§ yaptÄ±klarÄ± iÃ§in onlarla oynamak istememesi nedeniyle sahaya Ã§Ä±kmamasÄ±.

yÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±

Åžehitlere SaygÄ± YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nda kaÃ§ TL baÄŸÄ±ÅŸ toplandÄ±

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YÄ±ldÄ±zlar karmasÄ±

YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ± maÃ§Ä±nÄ±n kazananÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye Futbol Ligi'ndeki Yerli ve YabancÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcular Åžehitlere SaygÄ± maÃ§Ä± nedeniyle bir araya geldi