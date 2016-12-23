Ana Sayfa | SPOR 23/12/2016 12:40

West Ham United GÃ¶khan TÃ¶re ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor


BeÅŸiktaÅŸ'tan West Ham United'a kiralanan GÃ¶khan TÃ¶re'nin adÄ±, Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Bilic'in ara transfer dÃ¶neminde yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± oyuncular listesinde.

Ä°ngiltere'nin The Sun gazetesi, West Ham United Teknik Direktörü Bilic'in ara transfer döneminde yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± oyuncularÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±.Buna göre beÅŸ futbolcunun takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na izin verilecek ve bunlarÄ±n arasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸlÄ± Gökhan Töre de var.Siyah-beyazlÄ±lardan 3 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir sezonluÄŸuna Londra ekibine kiralanan 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun devre arasÄ±nda geri gönderilmesi kesinleÅŸti

GÄ°DECEK FUTBOLCULAR

Bilic'in biletini kestiÄŸi ve takÄ±mla yollarÄ± ayrÄ±lacak diÄŸer futbolcular ÅŸöyle:

Sofiane Feghouli

Jonathan Calleri

Simone Zaza

Alvaro Arbeloa

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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