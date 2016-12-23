Ana Sayfa | SPOR 23/12/2016 13:17

Borussia Dortmund Ã–mer Toprak'Ä± sezon sonunda kadrosuna dahil edecek


Emre Mor'dan sonra Ã–mer Toprak'Ä± da almak isteyen Borussia Dortmund transfer iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ömer Toprak'Ä±n adÄ± bir kez daha Borussia Dortmund ile anÄ±lÄ±yor! Alman basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberde, Borussia Dortmund'un, Ömer Toprak'Ä± transfer edeceÄŸi iddia edildi.Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund sezon sonunda 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Ömer Toprak'Ä± kadrosuna katacak. Borussia Dortmund, 27 yaÅŸÄ±ndaki Türk oyuncu ile 4 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayacak. Dortmund'un takÄ±mdaki düzeni bozmak istemediÄŸi için Ömer Toprak'Ä± sezon sonu için tercih edeceÄŸi de belirtildi. Daha önce de adÄ± sÄ±k sÄ±k Dortmund ile anÄ±lan Ömer Toprak'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar Bayer Leverkusen ile sözleÅŸmesi bulunuyor. Ömer bu sezon Leverkusen formasÄ±yla 17 resmi maçta görev yaptÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°talyan stoper Bocchetti saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Galatasaray'a gelmekten vazgeÃ§ti

Ä°talyan stoper Salvatore Bocchetti, BeÅŸiktaÅŸ'ta yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'a gelmeyeceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iptal ettiÄŸini belirtti.


Arda Turan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± 3 gol karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°spanyol spiker kendinden geÃ§ti

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'Ä±n Hercules karÅŸÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± performansÄ± Ä°spanyol spikeri adeta coÅŸturdu.


West Ham United GÃ¶khan TÃ¶re ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ'tan West Ham United'a kiralanan GÃ¶khan TÃ¶re'nin adÄ±, Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Bilic'in ara transfer dÃ¶neminde yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± oyuncular listesinde.