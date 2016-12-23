Borussia Dortmund Ã–mer Toprak'Ä± sezon sonunda kadrosuna dahil edecek

Emre Mor'dan sonra Ã–mer Toprak'Ä± da almak isteyen Borussia Dortmund transfer iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ömer Toprak'Ä±n adÄ± bir kez daha Borussia Dortmund ile anÄ±lÄ±yor! Alman basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberde, Borussia Dortmund'un, Ömer Toprak'Ä± transfer edeceÄŸi iddia edildi.Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund sezon sonunda 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Ömer Toprak'Ä± kadrosuna katacak. Borussia Dortmund, 27 yaÅŸÄ±ndaki Türk oyuncu ile 4 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayacak. Dortmund'un takÄ±mdaki düzeni bozmak istemediÄŸi için Ömer Toprak'Ä± sezon sonu için tercih edeceÄŸi de belirtildi. Daha önce de adÄ± sÄ±k sÄ±k Dortmund ile anÄ±lan Ömer Toprak'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar Bayer Leverkusen ile sözleÅŸmesi bulunuyor. Ömer bu sezon Leverkusen formasÄ±yla 17 resmi maçta görev yaptÄ±.