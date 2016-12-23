Ä°talyan stoper Bocchetti saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Galatasaray'a gelmekten vazgeÃ§ti

Ä°talyan stoper Salvatore Bocchetti, BeÅŸiktaÅŸ'ta yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'a gelmeyeceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iptal ettiÄŸini belirtti.

Ocak ayÄ±nda kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray'Ä±n 1 numaralÄ± gözdesi olan oyuncudan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara görüÅŸme için önce 'Evet' sonra ise ÅŸok bir yanÄ±t geldi.Sezon sonunda sözleÅŸmesi bitecek Ä°talyan stoper Salvatore Bocchetti transferinin Spartak Moskova'nÄ±n yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle gündemden düÅŸtüÄŸü ortaya atÄ±lsa da, perde arkasÄ±ndaki gerçeÄŸin bambaÅŸka olduÄŸu gün yüzüne çÄ±ktÄ±.

PATLAMALARDAN SONRA VAZGEÇTÄ°

Spartak Moskova, 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusunun kontratÄ±nÄ± uzatmak istese de Bocchetti, Galatasaray ile masaya oturmak istedi. Galatasaray Kulübü de Bocchetti ve menajerini detaylarÄ± görüÅŸmek adÄ±na Ä°stanbul'a davet etti. Ä°talyan oyuncu ile menajerine Galatasaray Kulübü, 12 AralÄ±k 2016 tarihine randevu da verdi. Uçak biletleri de alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul'da transfer adÄ±na son görüÅŸmeler yapÄ±lacaktÄ±. Ancak 10 AralÄ±k'ta Dolmabahçe'de yaÅŸanan ve 45 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehit olduÄŸu patlama bu transferin seyrini deÄŸiÅŸtirdi.

RANDEVUYU Ä°PTAL ETTÄ°

Ülkemizi yasa boÄŸan bu patlamayÄ± duyan Salvatore Bochhetti de, 12 AralÄ±k'taki randevuyu iptal etti. Bu olay sonrasÄ±nda görüÅŸmeye gelemeyeceÄŸini bildirdi.Galatasaray Kulübü de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle sahalara transfer görüÅŸmelerinin de sürdüÄŸü 1 aylÄ±k süre zarfÄ±nda dönemeyen Bochetti'nin transferinde Ä±srarcÄ± olmadÄ± ve bu ÅŸekilde vazgeçti.