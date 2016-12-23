Barcelona Arda Turan'Ä± satÄ±yor mu

Son dÃ¶nemlerde performansÄ± artan Arda Turan hakkÄ±nda flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Ä°spanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona'nÄ±n sportif ve ekonomik gerekçelerle Arda Turan'Ä± satmayÄ± düÅŸündüÄŸünü yazdÄ±. GösterdiÄŸi üstün form ile eski deÄŸerini geri kazanan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu hakkÄ±nda yazÄ±lan bu haber ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

"ÇÄ°N VE AVRUPA KULÜPLERÄ° Ä°ÇÄ°N CAZÄ°P BÄ°R SEÇENEK"

Ä°spanya’da Arda Turan gündemden düÅŸmüyor. Ä°spanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, 29 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiÄŸini yazdÄ±. Form grafiÄŸi açÄ±sÄ±ndan Arda’nÄ±n Messi ve Suarez’den sonra geldiÄŸini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasÄ±nda veya yaz transferinde kullanÄ±labileceÄŸini yazdÄ±.

"REAL MADRID MAÇI DIÅžINDA KUSURSUZDU"

Real Madrid maçÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hata dÄ±ÅŸÄ±nda Arda Turan’Ä±n kusursuz bir ilk yarÄ± geçirdiÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±rken, “Arda Atletico Madrid’den niçin transfer edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±. ArtÄ±k adÄ± diÄŸer kulüplerce daha sÄ±kça anÄ±lÄ±yor. Daha 30 yaÅŸÄ±na girmedi. Premier Lig ve Bundesliga için iyi bir seçenek. Barcelona sportif ve ekonomik gerekçelerler Arda’yÄ± satmayÄ± düÅŸünüyor. Bu kararda oyuncunun isteÄŸi de ön planda olacak” ifadelerine yer verildi.